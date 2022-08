Siete canciones para recordar a Olivia Newton-John

Adiós Olivia Newton-John. Siempre nos quedará su personaje de Sandy coqueteando con el Danny de John Travolta en Grease, la estrella pop de Xanadú y la que instaba a calzarse los leggins y ponerse en forma con Physical en pleno boom del aerobic ochentero.

La actriz y cantante de origen británico pero criada en Australia falleció a los 73 años por un cáncer de mama. Deja atrás una fuerte huella en el mundo del pop, donde alcanzó la cumbre entre fines de los ’70 y principios de los ’80.

Olivia Newton John pasó de la imagen aniñada de ‘Grease’ a la de mujer liberada y sexy con ‘Physical’

Ganadora de cuatro premios Grammy y de la medalla de la Orden del Imperio Británico, logró su primer éxito en 1971 con su primer disco If Not For You (1971), con una bienvenida combinación de pop y country, siguiendo la estela que dejaban The Eagles y Linda Ronstadt.

Pero el gran bombazo llegó con el musical Grease (1978), donde vendió millones de copias de sus singles You Are The One That I Want, Summer Nights y Hopelessly Yo You.

Aunque Xanadú (1980) fue un patinazo en críticas y recaudación, su banda sonora quedó grabada en toda una generación.

En su carrera vendió 100 millones de copias, lanzó 28 discos y 71 singles. Fracasó como empresaria de moda femenina y en 1992 se le diagnosticó cáncer de mama; una enfermedad que combatirá tanto personalmente como en su activismo por la investigación científica.

Vamos a recordarla con sus mayores éxitos.

Physical

Antes de que Jane Fonda se convirtiera en el icono de la vida saludable y el ejercicio vía VHS, en 1981 Olivia Newton-John llamó a todo el mundo a que se ponga en forma con este sugerente video.

Fue el mayor éxito de su carrera, el tema que la coronó como reina del pop, y fue número uno en EEUU por 10 semanas.

Pero por el toque sexy de su letra fue prohibida en algunos países; movida que la cantante aprovechó para alejarse de la imagen inmaculada que había creado con Grease.

You’re the One that I Want

Este duo con John Travolta es uno de los momentos cumbres de la película Grease,

La banda sonora de esta película vendió 40 millones de copias, lo que le convirtió en uno de los discos más exitosos de la historia. Tanto este tema como los otros dos (Summer Nights y Hopelessly Devoted to You) fueron número 1.

Las escenas de Sandy y Danny bailando, los dos en tejanos y ajustadas camisetas negras, han quedado como una de las escenas icónicas del cine.

Xanadu

Se suponía que Xanadu iba a ser un éxito: Olivia venía como un meteoro tras Grease, se convocó a Gene Kelly (que ya tenía 68 años), pero terminó siendo un absurdo pastiche de luces de neón, deidades griegas y patines.

A pesar del bodrio que fue ‘Xanadu’, su banda sonora con la canción homónima y ‘Magic’ fueron grandes éxitos a principios de los ‘80

La banda sonora salió a flote, donde Newton-John contó con el respaldo de los emergentes Electric Light Orchestra (ELO), donde Jeff Lynne se anticipaba a la movida del synth-pop.

La canción que bautizaba la película vendió dos millones de copias, y si bien el bodrio cinematográfico lastró la carrera de Newton-John en Hollywood, sirvió para impulsar la de los jóvenes ELO en el mundo del pop.

Summer Nights

Otro dúo con Travolta en Grease que ayudó al gran éxito de la película. Alcanzó el puesto número 5 en los EEUU, y en Reino Unido estuvo en la cima durante siete semanas.

Grease entregó a Newton-John tres grandes éxitos de su carrera: ‘You’re the One that I Want’, ‘Summer Nights’ y ‘Hopelessly Devoted to You’

I Honestly Love You

Este fue su primer número 1 en los EEUU con esta balada de 1974. Escrita por Jeff Barry, formaba parte del disco If You Love Me, Let Me Know.

Hopelessly Devoted to You

Esta canción fue escrita por Newton-John para ser cantada en Grease, un tema que interpreta sola y que denota sus raíces country.

Fue nominada al premio Oscar como Mejor canción original.

Magic

Cerramos con otro de los éxitos que Xanadu regaló a la cantante, número 1 que -según Billboard- fue la tercera canción más popular de 1980, dentrás de Call Me de Blondie y Another Brick In The Wall, Part II de Pink Floyd.

Poco antes de morir, John Lennon dijo en una entrevista a Newsweek que esta era una de sus canciones favoritas.