Navidalia, Árticus y Mágicas Navidades: cómo son, dónde están y cuánto cuestan los 3 parques temáticos navideños de Madrid

El encendido de las luces en el centro de Madrid dio el pasado jueves el pistoletazo de salida a la Navidad en la ciudad. Ni siquiera hemos empezado a abrir las ventanitas de los calendarios de Adviento y ya podemos cruzarnos por las calles con hasta 13 enormes abetos luminosos (hasta 35 metros de altura tiene el ubicado en la Puerta del Sol), guirnaldas, luces y mercados de Navidad como el clásico de la Plaza Mayor.

Pero este año la Comunidad de Madrid sube de nivel en lo que a celebración navideña se refiere. Al clásico Mágicas Navidades de Torrejón, el primer parque temático dedicado a la Navidad, se unen dos grandes propuestas más que compiten en luces, espectáculos, pistas de hielo, montañas rusas y puestos de adornos y comida.

Se trata de Árticus, con 100.000 m2 en la Casa de Campo de la capital, y Navidalia, en Getafe, que se estrena con el objetivo de ser referente en esto de la Navidad para la zona sur.

Entre espumillón y crepes de chocolate, te contamos cómo son las diferentes propuestas, además de sus precios, horarios y atracciones, dónde comer y cómo llegar a las tres grandes ferias de la Navidad en Madrid.

Reserva aquí tu estancia en Madrid con Booking para disfrutar de los parques temáticos de Navidad.

Árticus

La gran novedad de la Navidad en Madrid está en la capital. Árticus nace “del deseo de que Madrid pudiera disfrutar de un espectáculo navideño al nivel de las grandes ciudades europeas. Crear un lugar mágico, cerca del centro de Madrid y accesible para todos, en el que se pudiera albergar toda la oferta de ocio madrileña en un mismo recinto» explica Iñaki Fernández, CEO de Letsgo, la compañía detrás de Árticus y responsable también de espectáculos y atracciones como Naturaleza Encendida o los musicales The Hole, Charlie y la fábrica de chocolate o Dirty Dancing.

Así, si Londres tiene su Winter Wonderland, Paris sus Marchés de Noël y Nueva York su Rockefeller Center, Madrid tendrá este año Árticus La estrella de la Navidad, un enorme parque temático (cuenta con 100.000 m2) en la Casa de Campo con 12 espacios diferentes que abrirá entre los próximos 16 de diciembre y 8 de enero.

Hasta 12 espacios diferentes componen Árticus.

Con partners de calado como Azotea Grupo (el grupo de hostelería detrás de Picalartos en Madrid, el Cuartel del Mar en Cádiz o Justa Rufina en Sevilla) o el gigante cervecero Mahou, Árticus está diseñado como un poblado navideño por el que los visitantes podrán pasear libremente y en el que se alojan diferentes recintos y atracciones.

Un gran oso polar es el hilo conductor del parque y protagonista del cuento inmersivo Grandi-Oso, con recorrido incluido por un iglú gigante entre animales, hologramas y nubes que culmina con la entrega de la carta a los Reyes Magos.

En cuanto a espectáculos, destaca el musical Peter Pan on Ice, mientras que Církulus es el espacio donde se concentran las atracciones, entre las que destaca una gran noria climatizada desde la que se podrán obtener panorámicas privilegiadas de la catedral de La Almudena y el Palacio Real, o La Senda del Ártico, un recorrido con más de 80 animales luminosos que se descubren bajo las tonalidades de las auroras boreales creadas mediante linternas chinas.

Leer más: Estos son los mejores mercadillos navideños de España

En torno a la avenida principal del parque, de nombre Gran Vía del Ártico, se extienden también un mercado navideño con medio centenar de puestos de decoraciones y artesanías navideñas (Nivalis) y Tahtipuru Barbacoa tipi Bar, una recreación de un poblado inuit del Ártico con terraza exterior, fogata y candy bar que incluye un puesto de chocolates y dulces de Willy Wonka, protagonista del musical Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Grandi-Oso en Árticus.

Dentro del Pabellón de Cristal se alojan la pista de hielo Diverhouse y Mahoutown, una cervecería de inspiración alemana. En la segunda planta, Jurásicus Park, una exposición de dinosaurios y otros animales de hace miles de años a gran tamaño.

También habrá un bar de hielo, Igloo Ice Bar, donde tomar un cóctel mientras se disfruta de una aurora boreal, y Nuuk Interntional Food Village, que concentrará la oferta gastronómica internacional con crepes franceses, hotdogs americanos, pokes hawaianos, kebabs turcos o pizzas italianas.

Cuánto cuesta entrar en Árticus

Árticus permanecerá abierto de lunes a domingo entre el 16 de diciembre y el 8 de enero de 11.30 a 24.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 11.30 a 18.00 y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 17.00 a 00.00 horas.

El precio de la entrada general es de 2,5 euros por la mañana y 7,5 euros por la tarde y permite el acceso a la Senda del Ártico, la zona de atracciones, el mercado navideño y la zona de restauración. Los niños menores de 3 años no pagan.

El precio de entrada a Árticus es de 2,5 euros por la mañana y 7,5 por las tardes, pero hay que pagar aparte espectáculos y atracciones

A partir de aquí cada atracción y espectáculo se paga aparte: Peter Pan on Ice (desde 10 euros), Grandi-Oso (9 euros), Jurásicus Park (9 euros), Igloo Ice Bar (10 euros con consumición incluida) y la pista de hielo (4 euros). También se ofrece la posibilidad de adquirir entradas premium (incluye entrada general, Peter Pan On Ice y acceso rápido) o VIP (con el espectáculo Peter Pan On Ice en zona VIP, entrada a Grandi-Oso, acceso rápido VIP y acceso a zona VIP en terrazas y restaurantes).

En cuanto al acceso, se ofrece un parking gratuito en el Hipódromo de la Zarzuela con lanzadera directa de autobuses. En cuanto al transporte público, las paradas de metro más próximas son las de Lago, Puerta del Ángel y Alto de Extremadura. En bus, las líneas 31, 33, 36, 39 y 65.

Mágicas Navidades de Torrejón

Ya está inaugurado el parque temático de Navidad con más solera de España (esta es su 14ª edición) que se encuentra en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El “mejor y mayor Parque de la Navidad de España” según sus responsables, Mágicas Navidades, vuelve a su cita con la ilusión y la fantasía para entretenimiento de toda la familia con espectáculos, luces, belén, la noria gigante más grande del centro de España o los Guachis, los personajes que son imagen de este parque temático.

Entre los espectáculos se cuentan la exhibición de luz musical de la Puerta Mágica, la exposición Meninas de Adviento (en la estela de las Meninas que cada año invaden la capital), los animales del arca de Noé iluminados y atracciones como un precioso carrusel antiguo de dos plantas.

También hay pista de patinaje, roscos para tirarse por pendientes heladas, mercado navideño, casa de papá Noel y los Reyes o el Show de los Guachis, los duendes del parque.

La nota menos navideña la pone el Mutiverso galaxia + superhéroes mientras que, para comer, la oferta es diversa y va desde una carpa tipo Oktoberfest a food tracks y puestos de comida y merienda.

Plano Mágicas Navidades. Ayuntamiento Torrejón de Ardoz.

Como novedad, este año se suma el camino de Belén, un recorrido a escala natural por la histórica ciudad palestina, un concurso internacional de esculturas de hielo o Ice Festival , el espectáculo Los Tres Reyes Magos de Oriente, la historia jamás contada y, por las noches, monólogos de Navidad con cómicos como Alex O’Dogherty y Asaari Bibang, entre otros.

Precios (y días gratuitos) para entrar en Mágicas Navidades

Abierto hasta el próximo 6 de enero de 2023, los horarios para entrar en Mágicas Navidades, su horario es de 12.00 a 00.00, aunque algunos días se reduce de 17.00 a 23.00. Además, permanecerá cerrado los días 28 noviembre, 12, 19, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

Mágicas Navidades abrirá 3 días de forma gratuita: 30 de noviembre y 14 y 21 de diciembre

El precio para entrar al recinto oscila entre 2 y 4 euros en función del día e incluye la entrada general al recinto.

Para acceder al resto de espectáculos hay que pagar: Ice Festival (desde 9,90 euros), Los 3 Reyes Magos (desde 15 euros), Casa de lPapá Noel – Reyes Magos (desde 2 euros) o monólogos de Navidad (desde 13 euros), así como atracciones feriales, hostelería y puestos de venta.

Ice Festival. Foto: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

No pagan nada los vecinos de Torrejón ni quienes se acerque en los días de apertura gratuita: 30 de noviembre, y 14 y 21 de diciembre.

Para acceder, se aconseja utilizar el transporte público (la estación de Cercanías está junto al acceso principal del parque). En la misma plaza se encuentra la estación de autobuses interurbanos a Madrid y a Guadalajara, así como la parada de taxis.

Además, hay dos aparcamientos públicos y gratuitos en el recinto ferial a los que se accede por la avenida de la Luna y la M-206.

Navidalia, la magia de la Navidad llega a Getafe

Habrá que esperar unos días, hasta el 2 de diciembre, para acceder a Navidalia, el que aspira a convertirse en referente navideño para el sur de Madrid que abrirá sus puertas en el recinto ferial de Getafe, donde permanecerá hasta el 8 de enero.

Con acceso libre, este parque que también se estrena este año ofrece pista de patinaje sobre hielo, espectáculos musicales, atracciones como montaña de trineos, mercadillo y diferentes propuestas gastronómicas. También, y no sabemos si es la nueva moda navideña, una exposición con dinosaurios animados, conciertos y la Casa de Papá Noël.

Plano Navidalia. Ayuntamiento de Getafe.

Se espera que pasen unas 400.000 personas por este recinto que incluirá además un belén de más de 100 piezas a tamaño natural, la casa de Papá Noel, iluminación led en todo el recinto o un árbol navideño transitable de 15 metros de altura.

En paralelo, se mantiene la tradicional feria navideña que se ubica cada año en la estación.

Cuánto cuestan las atracciones de Navidalia

Aunque la entrada a Navidalia es gratuita, no así las atracciones, que deben abonarse en cada una. El precio para acceder al mercado navideño es de 1,50 euros.

Además, el Ayuntamiento ha repartido 5.000 invitaciones para disfrutar de ellas entre los colegios de Getafe.

Para llegar en transporte público está el bus (442, 447 y 488), el Cercanías (líneas C3, C3A); y el metro, en las líneas M-12 y M-3.

Si se accede en coche, existen aparcamientos gratuitos en la avenida Francisco Fernández Ordóñez y en la calle de la Gitanilla.