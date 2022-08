Dónde hacer paddle surf en el Mediterráneo

Al principio cuesta: hay que aprender a ponerse de pie, mantener la espalda erguida y no perder el equilibrio. Luego, es cuestión de remar lentamente e ir surcando el mar, con un oleaje casi inexistente.

El paddle surf o stand-up paddle (SUP) es uno de los deportes acuáticos más relajantes que existen, donde no solo se tonifican los brazos sino que también sirve para disfrutar el paisaje, pensar en medio del silencio y, por qué no, meditar. De hecho también se pueden combinar con técnicas de yoga.

Si descendemos por el Mediterráneo de norte a sur encontraremos numerosos puntos para hacer paddle surf, donde también se alquilan equipos y ofrecen clases para los que quieran entrar en este mundo.

Por supuesto sirve cualquier espacio que no tenga olas y con sectores protegidos del viento, pero hay algunos sitios que reúnen las condiciones ideales.

Paddle surf en la Costa Brava

La Costa Brava cuenta con innumerables calas para navegar con la tabla, como Cala Bramant (Llançà), Cala Montgó (Torroella de Montgrí), que permite visitar la Cova de la Sal; cerca del puerto de Fornells (Begur), en la desembocadura del río Fluvià en Sant Pere Pescador (en la bahía de Roses) o en Cala Montjoi (Roses, donde estuvo El Bulli).

Pero quizás el lugar ideal, aunque requiere un poco de logística, es entre los islotes de las Islas Medes, donde además de ver un atardecer increíble se puede llegar a ver la fantástica fauna submarina de la zona.

Paddle surf en la Costa Brava. Foto Pxhere.com

Las costas de Barcelona, si no sopla viento, tiene buenas condiciones para hacer paddle surf. El lugar más popular es la Barceloneta, en el extremo sur del paseo marítimo.

Un poco más hacia el norte, toda la costa del Maresme reúne las condiciones de comunicaciones y características de la playa para este deporte.

En Badalona hay que hacer la foto de postureo al pasar debajo del Puente del Petróleo, y también es posible dejar pasar el tiempo con el remo y la tabla en las playas de Premiá del Mar, Arenys del Mar, El Masnou, Calella, etcétera.

Al sur Castelldefels tiene playas más descubiertas, donde se suele levantar viento con facilidad, pero hay muchos servicios y facilidades para llevar la tabla.

Paddle surf en Barceloneta. Foto Edu Bayer

Las costas de Sitges también cuentan con varios sectores que se puede descubrir, ya sea a lo largo de su litoral o por las calas que enlazan con Vilanova i la Geltrú.

En la Costa Dorada, destacan las playas de Cubelles, Roc de Sant Gaietà, Torredembarra y Tamarit.

En el Delta del Ebro se puede combinar con vueltas a la isla de Buda y pequeñas salidas en la desembocadura del río.

Paddle surf en la Comunidad Valenciana

Llegamos a la Comunidad Valenciana. Entre las rutas que se pueden hacer se encuentran la travesía desde el extremo norte de Benidorm al Parque Natural de Sierra Gelada, la que va desde la Cueva de los Órganos a Cala Granadella en Jávea, la curva alrededor del Cabo de Huertas cerca de Alicante o remontar al norte unos 7,5 km hasta la playa Muchavista.

Una de las rutas más exigentes para el paddle surf en la Comunidad Valenciana es la que va desde la cala Bou Nou de Villajoyosa a la playa de Barranc d’Aigues

El Mediterráneo está lleno de sitios para practicar paddle surf. Foto Pxhere.com

Según la compañía Kohala, otras rutas a tener en cuenta en esta comunidad son la de cala Bou Nou de Villajoyosa a la playa de Barranc d’Aigues (que requiere tener experiencia en las técnicas), la exploración de la Cova Tallada al sur de Dénia (pero solo entre junio y septiembre) y de la playa de la Marineta, en esa localidad; así como la ensenada de Puerto Calpe, o la ruta desde este último punto a Altea.

Paddle surf en Murcia

La Manga del Mar Menor es uno de los sitios más populares de Murcia para hacer paddle surf, con rutas como la del Puerto Tomás Maestre a la Isla del Barón; a las que se suman el trayecto por la costa de Los Alcázares o el que enlaza la zona de Lo Pagan con los canales de Veneciola.

También hay que tener en cuenta las costas del Parque Regional de Calblanque, el trazado que va desde el Cabo Tiñoso a la Bahía de Mazarrón o las sencillas rutas que hay frente a Águilas.

El paddle surf puede ser un buen tonificador de músculos. Foto Pxhere

Paddle surf en Andalucía

Con tantos kilómetros de costa en Andalucía, es difícil elegir los sitios ideales. Pero pueden ser las playas de Isla Cristina o las de San Miguel en Huelva; las calas de San José en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar; Los Acantilados de Nerja y Maro o las aguas cercanas al puerto de Marbella, en la Costa del Sol.

En la Costa Tropical de Granada podemos citar La Herradura, Almuñecar, Salobreña, Motril y Castell de Ferro, donde se concentra una biodiversidad para detenerse y descubrir.

Y para quien se anime a desafiar al viento, puede demostrar sus habilidades en Los Lances, Chiclana de la Frontera, El Palmar y el río San Pedro, en la provincia de Cádiz.

No hay edad para iniciarse en el paddle surf. Foto 500px.com

Paddle surf en Baleares

Y nos queda Baleares, cuyas cuatro islas también despliegan innumerables rincones para navegar lentamente con la tabla.

En Mallorca, por ejemplo, están la Bahía de Pollença, la Cala Vella (cerca de Llucmajor), el islote de Magrat frente a Calvià (donde también se encuentra la playa del Toro), o las calas de Rotja, Torta, Deia, Mesquida y las playas de Formentor y de Muro, entre otros sitios.

Unas de las experiencias más bonitas es salir por las calas de Ibiza bajo la luna llena

En Menorca se puede disfrutar del paddle surf en las calas Escorxada, Viola, Galdana y en Porter, así como en las playas y costas de Son Xoriguer, Son Saura, Binigaus y Es Graus.

En Ibiza, remando lentamente hay compañías que guían a las cuevas de Cala Vadella y Cala Xuclar, así como al islote de Es Vedrà.

También cabe destacar las buenas condiciones que hay en la Cala Salada, la Cala Llenya, Portinatx y Talamanca, entre tantos otros sitios.