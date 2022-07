Cinco pueblos ideales para viajar con niños

No es fácil organizar un viaje con niños. La elección del lugar tiene que estar decidida, si es posible, con los atractivos que le puedan atraer y sentir que las horas pasan volando.

Entre las numerosas propuestas la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España presenta estas cinco ideas para divertirse en vacaciones o en una escapada veraniega.

Albarracín

Este pueblo de la provincia de Teruel con frecuencia es elegido ya no como uno de los más bellos de España, sino también de Europa.

Albarracín, con frecuencia elegido uno de los pueblos más recomendados de Europa. Foto Asociación de los Pueblos más Bonitos de España

Rodeado por una sierra, dueño de un magnífico centro medieval, una cita casi obligada para las familias es el Museo de Juguetes, ubicado en una antigua casa de la villa.

El Museo de Juguetes de Albarracín es un viaje en el tiempo para conocer cómo se divertían las anteriores generaciones

Allí también se pueden ver una multitud de objetos relacionados con las infancias de diferentes generaciones, desde trenes y cocinas en miniatura a juegos de construcción, soldaditos de plomo y material escolar, con piezas que se remontan hasta el siglo XIX.

En las visitas a la sierra los niños podrán conocer sus leyendas, como la del dragón que en vez de atacar a los pastores prefería comer dulces; criatura más inofensiva que los hombres lobo que merodean por los bosques o que la Princesa Doña Blanca, fantasma que en verano -se dice- atraviesa los huertos y se baña en el río.

Lastres

En la costa de Asturias, rodeado de montes, se encuentra este pueblo donde zarpan barcas de recreo que navegan por el mar Cantábrico.

Además de navegar en Lastres también se puede viajar en el tiempo, más concretamente a 100 millones de años atrás, con las visitas al Museo Jurásico de Asturias.

Lastres se asoma al Mediterráneo. Foto Asociación de los Pueblos más Bonitos de España

Allí se presentan fósiles y reproducciones de gigantescos dinosaurios, donde a través de paneles didácticos y talleres es posible conocer sus secretos.

Más allá del museo también es posible dar con ellos en la Costa de los Dinosaurios, playas que van desde Gijón hasta Ribadesella, en las que se suelen encontrar huellas y restos óseos de estos reptiles prehistóricos, como se ven en los Yacimientos de Ictnitas de Asturias.

Laguardia

Además de la belleza histórica de este pueblo de Rioja Alavesa, con sus casas y calles empedradas, uno de los atractivos más interesantes de Laguardia son sus cuevas subterráneas.

No son cavernas, sino bodegas familiares que atraviesan el subsuelo de la villa, y que no guardan relación con el tamaño de la vivienda: no es raro que una casa pequeña tenga una cueva gigantesca bajo su suelo.

Calle de Laguardia. Foto F Javier Menéndez Flickr

Las cuevas subterráneas debajo de Laguardia se crearon para guardar vino, pero también fueron usadas como refugio o arsenales

Además de ser sitios para la conserva del vino también se han usado como refugios y arsenales en la larga vida del pueblo.

Para conocer cómo es su historia escondida la única cueva que está habilitada al público es la de Casa Garcetas, donde funciona la Oficina de Turismo.

Peníscola

Un gran castillo templario corona Peñíscola, una localidad de Castellón sobre el Mediterráneo con una importante historia medieval, que recuerda cuando Benedicto XIII se refugió en esta fortaleza proclamando ser el verdadero Papa católico.

Peñíscola, la combinación de playas e historia. Foto Asociación de los Pueblos más Bonitos de España

Además de las visitas al castillo y al casco histórico en Peñíscola se pueden recorrer los cinco kilómetros de su paseo marítimo en un tren turístico, remar en kayak en la Playa Sur, bañarse en la Playa Norte o la de las Viudas, y disfrutar de los juegos sobre la arena como la telaraña tridimensional, las pirámides o los campos de vóley y basquet-playa.

Mojácar

No cabe dudas que sus casas blancas y balcones con flores convierten a este pueblo de Almería en un destino encantador.

El espíritu andaluz de Mojácar. Foto Asociación de los Pueblos más Bonitos de España

Pero además Mójacar tiene variadas opciones de deportes acuáticos y actividades marítimas, como paseos en kayak, rutas en catamaranes e hidropedales, y un Parque Acuático donde los más pequeños pueden pasar horas subiendo y bajando a toda velocidad por los toboganes de agua y sus piscinas.