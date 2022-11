Un paseo por los hoteles más lujosos de España

Del barrio gótico de Barcelona a la nueva milla de oro madrileña pasando por un pueblo blanco malagueño a medio camino entre Marbella y Sotogrande, estos son los hoteles más lujosos de España según una nueva edición de los Beyond Luxury Awards, los primeros premios del país expresamente diseñados para reconocer a la industria hotelera premium.

Resorts junto a la playa y hoteles boutique urbanos, establecimientos con décadas de trayectoria a sus espaldas o recién inaugurados, si algo tienen en común los ganadores de la segunda edición de estos premios, fundados por la plataforma de comunicación y networking The Rooms Collection y y Hospitality Foresight LAB, es que hacen gala de los más altos estándares de calidad y servicio.

Los galardones, un total de 20 categorías en aspectos como mejor hotel, mejor propuesta gastronómica, mejor interiorismo o mejor hotelier del año, entre otros, encumbraron, por segunda ocasión, al Hotel Finca Cortesín de Marbella, premiado como Best Luxury Hotel of the Year in Spain 2022, que además acogió la gala de entrega de premios celebrada el pasado 10 de noviembre.

Foto: Hotel Finca Cortesin.

El Top5 de los hoteles más lujosos de España

Acompañando a este exclusivo hotel malagueño, considerado además uno de los mejores resorts de golf de Europa, se sitúan Serras Barcelona, Rosewood Villa Magna, Majestic Hotel & Spa Barcelona y Four Seasons Hotel Madrid completando el Top5 de los mejores hoteles de lujo del año españoles, un ranking que se estrena este año como novedad.

Este año, además, se incluían establecimientos portugueses en el concurso, con una categoría, la de Best Luxury Hotel of the Year in Portugal 2022, que fue a parar a The One Palácio da Anunciada en Lisboa.

Mejor Hotel Boutique

El Hotel Serras de Barcelona se coronó, con las votaciones de un jurado integrado por profesionales el sector, como mejor hotel de España en las categorías Best Luxury Urban Hotel y Best Luxury Boutique Hotel.

Serras Barcelona, mejor hotel boutique de 2022.

Dos premios que reconocen “la singularidad, sofisticación y servicio personalizado” del hotel boutique cinco estrellas situado en pleno frente marítimo de Barcelona, en el Paseo Colón.

“Ser elegidos mejor hotel boutique y mejor hotel urbano de España es un reconocimiento a todo el trabajo realizado durante estos siete años, pero también supone una gran noticia para la ciudad de Barcelona, que se sitúa a la vanguardia en el sector de la hostelería de lujo”, apunta Antonio Bignone, director general de Serras.

Finca Cortesín, Serras Barcelona, Rosewood Villa Magna, Majestic Hotel & Spa Barcelona y Four Seasons Hotel Madrid completan el Top5 de los mejores hoteles de lujo del año españoles

Mejor restaurante gastronómico

No fue el único premio que se fue para Barcelona. El restaurante barcelonés Lasarte de Monument Hotel, encabezado por el cocinero vasco Martín Berasategui y Paolo Casagrande, ha sido elegido Best Gastronomic Restaurant en los Beyond Luxury Awards 2022.

Un restaurante, según el jurado, que “hace gala de una cocina que pone el acento en el producto y donde los numerosos ingredientes que conforman el plato se equilibran para alcanzar la excelencia”.

Restaurante Lasarte. Foto: Monument Hotel.

El Palace Barcelona, el cinco estrellas más antiguo de la ciudad condal, que resultó finalista en esta misma categoría gracias a Amar Barcelona, el restaurante de Rafa Zafra inaugurado en el hotel el pasado mes de abril, se hizo con los premios Beyond Luxury Awards en las categorías Best Happenings, Best Pet Friendly Hotel y Best Web & Social Media.

El Hotel Majestic, por su parte, fue coronado con los premios a Best Delicious Breakfast, Best Hotel Terrace y Best Hotelier of the Year para su director general, Pascal Bilard.

La mejor suite de hotel

También se entregaron otras distinciones, como la de Mejor Suite de hotel, para el Four Seasons Hotel Madrid y la Mejor Experiencia Wellness, en el este caso para el Hotel Bahía del Duque.

El premio al Mejor Interiorismo es para Marbella Club Hotel, que también recibió el premio al Best Luxury Beach Hotel.

La Suite Real de Four Seasons Hotel Madrid.

En Mallorca, St. Regis Mardavall fue también doblemente galardonado, concretamente con los distintivos Best Luxury Resort Hotel y Best Room with View.

Además, Friedrich Schoenburg, director general Rosewood Villa Magna obtuvo una mención de honor a la excelencia entregada por un jurado compuesto por Philipp Weghmann, Virginia Irurita, Pilar Vivet, Emma Cerdà, Tolo Cursach, Jesús Terrés y Marisa Santamaría.

Para Bárbara Barrera, fundadora de Beyond Luxury Awards junto a Liliana Sebastián, “si bien la primera edición supuso un verdadero incentivo para una industria que necesitaba todo el impulso y reconocimiento, la edición de 2022 quiere premiar tanto el esfuerzo como la excelencia alcanzada en un momento extremadamente complicado para el sector”.