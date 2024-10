El Valencia CF desea «el mejor desenlace» para los retenidos en Singapur por protestar en casa de Lim

El Valencia CF ha emitido un comunicado en el que muestra su «deseo» para que la situación de la pareja de aficionados valencianistas retenidos en Singapur por una protesta frente al domicilio del máximo accionista del club, Peter Lim, tenga «el mejor y más rápido desenlace».

El propio protagonista colgó en su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) las imágenes y vídeo de su protesta, que consistió en posar con una pancarta de ‘Lim Go Home’ frente a la residencia del magnate singapurense y poner una pequeña pegatina en la que se podía leer ‘Lim Out’ en la puerta de entrada al complejo.

Estas dos fotos y el vídeo colgados por este aficionado, llamado Dani Cuesta según figura en su cuenta de X (@daaanii1414) acompañaban a un mensaje que rezaba: «Hotel Abelia, propietario Peter Lim! Muy feo por cierto..».

Aficionado del Valencia CF protesta ante la casa de Peter Lim (Foto: @daaanii1414)

Al parecer, posteriormente fue avisado por otro usuario de que no se trataba de un hotel, sino del propio residencial en el que se encuentra el domicilio del máximo accionista del Valencia CF: «Pues sí, he ido a casa de Peter Lim sin saberlo (pensaba que era su hotel), maravilloso malentendido en lo que he disfrutado como un niño! Lim Go Home en la puerta de su casa, un paso mas del valencianismo».

En otro mensaje posterior, añadía: «Como habéis visto no he hecho daño a nadie, solo he manifestado el malestar de una afición entera». Tras esta serie de mensajes el 3 de octubre, no hay más publicaciones por parte de este aficionado. Según han relatado periodistas que mantienen contacto con él, tanto el propio Dani Cuesta como su pareja se encuentran retenidos por las autoridades de Singapur y este martes debían prestar declaración «sin saber de qué se les acusa», según explica el medio Tribuna Deportiva.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado que se les ha retirado el pasaporte y que existe una investigación en curso, al mismo tiempo que ha añadido que confía en la intervención del Gobierno de España y que están siendo atendidos por la Embajada de España en el país asiático.

En este sentido, el club valencianista también ha manifestado: «El Valencia CF y la Oficina de LaLiga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos están siendo asesorados y asistidos en todo aquello que pudiera ser necesario con el objetivo de que estos hechos se solucionen a la mayor brevedad posible».