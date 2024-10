Martínez Mus ressalta el paper de «les desbrossadores ecològiques» en la prevenció d’incendis

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat els beneficis de l’activitat ramadera extensiva en la prevenció d’incendis forestals, en el marc del projecte de control de vegetació natural mitjançant aquesta tècnica que duu a terme la Generalitat.

Així s’ha pronunciat Martínez Mus en la visita a la zona d’Alcalà de Xivert, on un ramat de més de 400 cabres de raça celtibèrica està actuant en el control de la vegetació en el Mes d’Ascle, i ha matisat que, d’aquesta manera, «les cabres es converteixen en autèntiques desbrossadores ecològiques i és exemple de com processos naturals poden ser potenciats per a beneficiar l’ecosistema”.

A aquesta visita han assistit també el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mèrida, la directora general de Prevenció d’Incendis, Rosa María Tourís, així com l’alcalde d’Alcalà de Xivert, Francisco Juan, i altres càrrecs municipals.

Recolzament de 300.000 euros

El conseller ha explicat que el seu departament ha atorgat enguany una subvenció de 300.000 euros a un total de 57 beneficiaris per a mantenir 2.500 hectàrees d’àrees tallafocs i faixes auxiliars amb càrregues baixes de combustible forestal, a través de les ajudes per al control de la vegetació mitjançant ramaderia extensiva.

En el cas concret de Mes d’Ascle s’han invertit al voltant de 7.000 euros per a cobrir una zona de 60 hectàrees. Per això, Martínez Mus ha destacat que l’ús de la ramaderia intensiva en la prevenció d’incendis forestals demostra que és un «mètode molt més eficient des del punt de vista econòmic i sostenible per al medi natural”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “reintroduir el bestiar en les nostres muntanyes és vital per a mantenir-los en condicions òptimes i assegurar la seva supervivència i així també es genera economia circular i productes de quilòmetre 0, ja que els cabritillos criats per aquestes cabres són un producte d’alta qualitat, sostenible i que genera i diversifica l’economia de la zona”, ha afegit Martínez Mus.

Tornar a un espai que havia sigut seu

D’aquesta manera, com ha assegurat el conseller, “el bestiar caprí ha tornat a un espai en el qual havia estat durant segles i del qual havia desaparegut. Suprimir aquesta eina suposa desequilibrar el sistema i un dels efectes directes és l’augment d’incendis forestals”.

A més, l’aprofitament ramader constitueix un element clau en la revaloració i gestió multifuncional de les muntanyes amb molt poc aprofitament fuster i també “contribueix al reconeixement de la labor del pastor i al desenvolupament rural sostenible en fixar població i generar rendes”, ha destacat Martínez Mus.

Així mateix, el titular de Medi Ambient ha assenyalat que en aquest projecte intervenen la Direcció General de Prevenció d’Incendis, la Direcció General de Medi natural i Animal, així com el Consorci Provincial de Bombers, que defineix zones a pasturar i analitza efectes en cas d’incendi.

Durant 2024, la Direcció General de Prevenció d’Incendis, en coordinació amb la Direcció General de Medi natural i Animal, ha destinat 8,7 milions d’euros per a obres i manteniment d’àrees tallafocs en la Comunitat Valenciana. Les tasques es realitzen en 3.000 hectàrees d’àrees tallafocs aproximadament, 80 de les quals es troben en muntanya d’utilitat pública.