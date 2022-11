El sector del automóvil teme que la salida de Maroto retrase el Perte2

Recelo y frustación. El sector del autómovil teme que la decisión de Reyes Maroto de encabezar las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid propicie un retraso de las ayudas del Perte2, una convocatoria crítica para instalaciones como las de Ford Almusssafes y Stellantis Vigo así como para el proyecto de la gigafactoría de Envision en Extremadura.

Según lo explican proveedores de la automoción de Valencia, Barcelona y Madrid consultados por Economía Digital así como consultores y sindicatos, la decisión de Maroto no ofrece una lectura positiva para la industria mientras el temor de que la automoción en España se quede retrasada en la transición que vive el sector se acrecienta.

Un Tier1 (proveedor directo a un fabricante) desde Valencia asegura: «Desde un punto de vista político, se antepone los intereses electoralistas, al trabajo y a la línea de actuación del Ministerio de Industria, no teniéndose en cuenta el frenazo que se produce en las organizaciones ante drásticos cambios en direcciones de las áreas».

El proveedor, que pertenece al entorno de Ford (fabricante que renunció al Perte y que ahora espera fondos del Perte2) añade: «Además, que en un momento tan importante haya movimientos tan relevantes en el Ministerio de Industria, puede desenfocar el diseño planteado y la ejecución en plazos del Perte2. Sería interesante que quien vaya a suceder a la actual ministra, se sepa ya de antemano y se ponga a trabajar».

El sector de la automoción quiere saber quién va a tomar las decisiones del Perte2

Desde Madrid, un Tier2 (proveedor de segundo nivel en la automoción) asegura que el legado de Reyes Maroto es «decepcionante, teniendo en cuenta que su gestión se ha centrado en el Perte, que no ha sabido responder de manera realista a las necesidades de la cadena de producción. Los ministerios cuyas decisiones impactan al sector han demostrado escasa conexión con la realidad, o se conectan o las oportunidades y la inversión se irán».

La ministra de Industria, Reyes Maroto, visitó las instalaciones de la fábrica de Ford Almussafes. EFE/ Kai Forsterling

Desde Barcelona, otro Tier2 opina en la misma dirección. «Si han hecho bien los deberes en la gestión de los Pertes, deberían estar ya encaminados pero tal y como va últimamente la política (en todos lo colores… no me defino por ninguno), los politicos están más por el postureo que por los resultados reales«.

En este sentido, el proveedor de segundo nivel de la automoción asegura que la situación en el Ministerio de Industria es similar a la inestabilidad del gobierno catalán en el que «pocos dias antes de aprobar los presupuestos, el presidente lo pone todo patas arriba» ya que ante los «cambios politicos nadie queria mojarse» y el resultado ha sido que han quedado «bloqueados tranferencias y gestiones que ponian en riesgo a algunas empresas»

El riesgo de parálisis se perciben también en el terreno sindical, desde donde aseguran: «Esperamos que en unos momentos tan cruciales como los que estamos atravesando en la industria del automóvil, la decisión no afecte a lo mucho que ya había avanzado con Maroto en todo lo relacionado con la reconversión para que tenga futuro el sector«.

IBC&Partners incide en que se aprovechen el 100% de los fondos

La consultora IBC&Partners, especializada en la automoción, enmarca salida de Reyes Maroto desde el Ministerio de Industria a las listas por el Ayuntamiento de Madrid en «el desgaste producido en su gestión, y el haber alcanzado una cifra inferior al 30% de los recursos disponibles en el Perte de la automoción». Y lanza un dardo a Pedro Sánchez: «Lamento la decisión del presidente del Gobierno, porque a pesar de los pocos resultados obtenidos, tanto en el plan Moves3 como en el Perte, Reyes Maroto ha sido una interlocutora muy válida en el sector, con una gran capacidad de trabajo, donde su escaso peso político frente al Ministerio de Transición Ecológica, no le han dejado o quizás no ha podido elevar más su voz«.

En línea de lo expresado por los proveedores, desde IBC&Partners se sugiere que al anuncio de Maroto para la candidatura la alcaldía de Madrid se le una «el anuncio de la persona que llevará a cabo las riendas, de este anunciado Perte2 de automoción, para la economía española. Es extremadamente importante que en esta ocasión se alcance un nivel de ejecución cercano al 100% de los recursos disponibles, por lo que todas estas semanas van a ser claves, para lograr el máximo de eficiencia».

La consultora hace especial mención a Ford y a los «otros proyectos para nuevas plantas de baterías en España, que garanticen tanto el empleo como los niveles de producción de la última década. No es baladí el trabajo que le espera al sustituto de Reyes Maroto, pero estoy convencido que no solo la compañía de Detroit, sí no, todo el conjunto industrial de automoción de España estará encantado en poder colaborar con el nuevo ministro de Industria, para que se consiga el 100% de la aplicación de los fondos de Next Generation».

Para concluir, fuentes de uno de los consorcios que ha conseguido una de las mayores cantidades de apoyo económico obvian la polémica política e inciden en la necesidad de que la salida de Reyes Maroto no retrase los planes industriales. «Nos gustaría que, al igual que está sucendiendo con otros consorcios donde no todos los proyectos tienen cabida en el Perte1 pudieran ser considerados en el Perte2. En nuestro caso hubieron varios proyectos que no se pudieron ni siquiera llegar a presentar debido a las limitaciones de las fechas de las convocatorias iniciales«, apuntan.

Los fabricantes de coches eluden realizar comentarios. Piensan como los proveedores. Prefieren hechos antes que discursos.