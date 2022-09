Los concesionarios advierten que empieza una etapa de concentración de empresas y despidos masivos

Los concesionarios y talleres de la Comunidad Valenciana advierten que va a llegar un proceso de concentración al sector que va a suponer drásticas reducciones de plantilla. El nuevo modelo de movilidad que potencia el alquiler frente a la compra abre la puerta al comercio del motor a tener nuevas líneas de negocio pero se están encontrando trabas por parte de alcaldes que dificultan estos servicios de movilidad.

Raúl Palacios, presidente de Ganvam a nivel nacional y de Fevauto (patronal de los talleres de reparación de vehículos de la provincia de Valencia) advierte: “Vamos a hacia una concentración de empresas cada vez más grande”. Recuerda que durante 2020 y 2021, el sector registró una “caída brutal” del negocio, pero se tuvo el apoyo del mecanismo de los ERTEs.

“Ahora estamos ajustando uno a uno nuestras plantillas con dos factores: el proceso de concentración y el paso del sistema de concesionario al del contrato de agencia”, apunta Palacios.

En el contrato de concesión, el empresario tiene el riesgo financiero ya que compra el coche al fabricante para revenderlo y decide el precio, mientras que en el contrato de agencia pierde el riesgo financiero, pero sólo obtiene una comisión prefijada por venta (menor que las actuales) y no tiene capacidad de modificar el precio de venta.

Desde Faconauto Valencia ven la reestructuración del Grupo Stellantis como la principal amenza para el empleo del sector

El presidente de Faconauto Valencia, José Ramón Valle, apunta: “El principal peligro ahora mismo es la reestructuración de redes que está acometiendo el Grupo Stellantis, que significará al cierre de cerca del 30% de sus concesionarios y poner en peligro el futuro de 35.000 puestos de trabajo”.

Respecto al contrato de agencia, José Ramón Valle indica: “Nos preocupa el tratamiento del fondo de comercio que constituye todos los clientes generados y fidelizados por el concesionario; cómo se va a producir la transición a un nuevo modelo de negocio y cómo se van a acometer las posibles inversiones que se presenten a los inversores en un momento tan disruptivo como el que nos encontramos”.

Leer más: El precio de los coches de segunda mano se dispara en la Comunidad Valenciana

Fuentes del sector consultadas por Economía Digital apuntan que sobrevuelan por el sector nuevos procesos de concentración que supondrán drásticos ajustes de plantilla. “Ya no se buscan operaciones de pequeñas concesiones sino que están mirando el mercado grandes operadores que quieren posiciones importantes para desembarcar”.

La alternativa a este convulso escenario, según detalla Raúl Palacios, pasa por entender el cambio que está experimentando la movilidad y poder desarrollar de manera local nuevas líneas de negocio relacionadas con la venta y reparación de vehículos.

Desde Ganvam consideran clave entender el cambio que experimenta la movilidad y desarrollar de manera local nuevas líneas de negocio

“Le pedimos a Generalitat que adapte las normativas municipales para que en cada población no nos encontremos unas reglas distintas. Pedimos una ordenanza de vía pública que facilite que se monten servicios de movilidad porque sino, lo harán los fabricantes o los grandes operadores pero no las pymes”, advierte Palacios. El objetivo de esta medida es que la decisión puntual de un alcalde en aspectos como el uso de la zona azul no impida la creación de las nuevas líneas de negocio de sharing que tiene el sector mientras afronta la reducción de ingresos generalizada en la venta.

Leer más: Ford Almussafes renuncia a los 106 millones del PERTE por no tener confirmados los nuevos modelos

A nivel nacional, el presidente de Ganvam recrimina otro de los fallos de los PERTE. “Han excluido a la distribución y sólo han pensado en los fabricantes. Estamos encantados de fomentar la industria pero no se ha ayudado a los distribuidores a que puedan hacer nuevos negocios relacionados con la digitalización y la nueva relación con los clientes, para lo que hacen falta inversiones muy importantes”, señala Palacios.

José Ramón Valle, desde Faconauto Valencia, añade a las reivindicaciones que se manden “mensajes tranquilizadores respecto al uso de todas las tecnologías disponibles, incluidos los motores de combustión”. Además, solicita “abordar cuanto antes una reforma de la fiscalidad del automóvil, que sería además una palanca para avanzar en esa descarbonización”.