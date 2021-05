Bonig deja Les Corts porque no cuenta “con la confianza del PP”

La hasta hoy portavoz y diputada del PPCV, Isabel Bonig, ha dejado su acta como diputada en Les Corts. Tras anunciar hace una semana que no se iba a presentar al próximo congreso regional para elegir al presidente del PP valenciano.

La política ha comparecido en una rueda de prensa convocada con urgencia en la que ha sostenido: «Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP». Ha argumentado que lo hace por «respeto» a la institución, a las siglas del partido y a los votantes y militantes.

Bonig se ha mostrado emocionada y con lágrimas para asegurar que lo hace «a su pesar» y «con pesar» porque le hubiera gustado volver a tener una «segunda oportunidad» de recoger el fruto de un trabajo que ha defendido y del que se encargó en los momentos más duros.

La ‘popular’ ha confirmado que la cúpula del partido ya lo sabe porque se lo ha comunicado al secretario general, Teodoro García Egea, y al presidente del partido, Pablo Casado.

«Soy una persona que he dado la cara siempre, no me he escondido nunca», ha dicho, se ha definido como «española, buena valenciana, orgullosa de ser del PP». Asimismo, ha recalcado que seguirá siendo militante.

Reacciones

Desde la noticia se han dejado ver algunas reacciones como la del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien ha reconocido la «extraordinaria labor» de Bonig en sus etapas como alcaldesa, consellera y dirigente del partido.

Sirva esta foto para reconocer la extraordinaria labor que @isabelbonig ha realizado como alcaldesa, consellera y dirigente del partido.



Le deseo lo mejor en su nueva etapa. pic.twitter.com/zOuaeTieYn — Paco Camps (@PacoCamps_) May 6, 2021

También, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso de los diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, quien en su día fue destituida por la cúpula del partido, ha recalcado que Bonig se va «porque Génova lo ha decidido.

. @isabelbonig en su despedida:

—La gestión es importante, pero la batalla cultural también.

—Me voy porque Génova lo ha decidido.

—Me he dedicado a trabajar y no a responder a los adversarios internos.



Mi reconocimiento a una política valiente y digna.https://t.co/5lN27wwa7H — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 6, 2021

El exsindic de Ciudadanos y posible candidato a la Alcaldía de Valencia, Toni Cantó, ha lamentado la marcha de su excompañera de la cámara.

La exportavoz del PPCV no ha especificado cómo va a continuar su carrera política, o si continuará en ella, tras casi seis años trabajando en un partido que cogió en sus horas más bajas, y que ahora parece que comienza a recuperarse con la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.