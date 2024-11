L’Ajuntament de Castelló aprovarà una Declaració Institucional per a donar suport a les víctimes de la DANA

El regidor portaveu de l’equip de govern, Vicent Sales, ha anunciat hui que “el ple municipal ordinari que se celebrarà demà dimarts, s’aprovarà una declaració institucional conjunta de totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament per a mostrar les condolences de l’Ajuntament de Castelló i el suport a les víctimes de la DANA que ha afectat la província de València, i que agraeix la labor de totes les persones anònimes, entitats, i Forces i Cossos de Seguretat que estan treballant sobre el terreny”.

Cal recordar que aquest ple és el corresponent al mes d’octubre, que s’havia d’haver celebrat dijous passat 31 d’octubre i que va ser traslladat de data amb motiu de la declaració de dol oficial.

Per a Sales “davant les conseqüències traumàtiques que han patit moltes poblacions valencianes, hui més que mai ha de ser temps d’unitat, d’aparcar les diferències i assossegar el debat polític. Temps de mostrar el suport sense fissures a tota la gent que ens necessita en aquests moments tan tràgics”.

Solidaritat desde Castelló

El regidor ha insistit que “des de l’Ajuntament de Castelló, en nom de tota la ciutat i amb l’ajuda també dels nostres veïns i veïnes, portem actuant des del primer moment per a ajudar a la població afectada per aquest greu episodi d’inundacions».

Segons ha indicat, ho han fet a través de les donacions arreplegades en el punt solidari de Tetuan XIV, on només durant aquest cap de setmana els castellonencs han portat més de 8 camions trailer en aliments i altres productes bàsics. Però també a través de la participació de voluntaris dels nostres Bombers i la Policia Local que s’han desplaçat fins a la zona zero per a ajudar en diferents labors.

“No obstant això, també és molt important mostrar el consens i el suport institucional de les administracions, la unitat de tots els seus representants a l’hora d’oferir la seua ajuda als qui més la necessiten ara, sense importar el color polític, sinó les ganes de col·laborar en la mesura. I en aquests moments el que ens demana la gent és unitat, consens i ser operatius, que no ens perdem en debats estèrils i que ajudem, que acostem el muscle, que és el que volem fer”, ha dit l’edil.

D’aquesta manera, el portaveu del govern ha subratllat que “en aquest ple es debatrà només els temes de gestió, els que es troben dins del despatx ordinari, perquè la ciutat no pot parar. Per tant, decau el contingut del despatx extraordinari d’aquest ple, excepte aquesta declaració institucional conjunta”.

Ratificació doble topònim

D’altra banda, Vicent Sales, ha indicat que “dins del despatx ordinari del ple de demà es debatrà i s’emportarà a aprovació la ratificació de la recuperació del topònim bilingüe per a la nostra ciutat, després d’haver rebut l’informe vinculant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Aquest era l’últim tràmit de competència de l’Ajuntament de Castelló dins de l’expedient que tracta de recuperar la denominació Castelló de la Plana /Castelló de la Plana per a la nostra capital”. En el debat d’aquest punt s’ha acordat que no hi haurà torn de rèplica.