Compromís y Unides Podem piden auditar las ayudas que asigna Ximo Puig

La brecha en el Consell continúa profundizándose. Los Presupuestos están aflorando diferencias entre los partidos del Botànic. Tras las críticas de la líder de Compromís, Mónica Oltra, sobre la negociación del reparto entre Consellerias, ahora se han unido con Unides Podem para exigir mayor fiscalización en las ayudas que otorga el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Leer más: Los Presupuestos provocan un nuevo choque en el gobierno del Botànic

En especial, quieren que haya total transparencia en las ayudas a dedo y en la publicidad que se distribuye en los medios de comunicación. Ambas partidas dependen de Presidencia, y ya han generado conflictos en anteriores ocasiones. De hecho, en la legislatura anterior los miembros de Unides Podem quisieron reducir las subvenciones directas en medio millón de euros.

Para los ‘morados’ estas ayudas no se dirigen a un público objetivo y no hay un sistema de control para saber a qué se destinan. Sin embargo, la propuesta no terminó de cuadrar y los socialistas la acabaron rechazando. Aunque, se aplicaron una serie de correcciones que no han supuesto gran cambio.

Entre estas enmiendas estaba el reparto de 250.000 euros por competencia y no por asignación a «entidades, asociaciones, actividades, productores o denominaciones de origen que participen en la promoción de los productos valencianos y actividades vinculadas a las fiestas navideñas». El dinero se destinó a la campaña que se organiza todos los años la Generalitat, ‘El Nadal es Valencià’.

La Sindicatura de Comptes también advierte a Presidencia

A esta reivindicación de los socios del PSPV se ha unido la Sindicatura de Comptes. El organismo ya ha advertido que las subvenciones a dedo se deben asignar de forma excepcional. Además, para adjudicarlas, tiene que haber razones de interés público, social, económico o humanitario y la carencia de controles necesarios.

La situación toma mayor gravedad después de que en 2019 el ‘president’ aumentara la cantidad destinada a este tipo de ayudas traspasando fondos de las transferencias de crédito. Esto ocurrió en pleno escenario de las elecciones autonómicas, en el que finalmente, Puig contó con 1,5 millones de euros para repartir.

Puig aumentó a 30 millones el gasto en publicidad institucional

Respecto a la publicidad institucional, supone más de 30 millones de euros desde 2015. Una partida que también gestiona Presidencia, lo que ha provocado críticas continuas por parte de Compromís, que intentó cambiar en la negociación de la segunda legislatura en coalición, pero no salió adelante.

El PSPV, no obstante, se salió con la suya en 2020 y consiguió aprobar una modificación en la Ley de Publicidad Institucional, consiguiendo aún más libertad para repartir los fondos. Ahora, tanto Compromís como Unides Podem volverán a intentar cambiar esta situación.