El Consell busca apoyo para los presupuestos de 2025 a izquierda y derecha y descarta elecciones

El Gobierno de Carlos Mazón ya ha comenzado a trabajar en los presupuestos de 2025 para presentarlos «en tiempo y forma» e incorporando las propuestas y reivindicaciones de sindicatos y patronal, para presentarlos después a los grupos políticos en Les Corts con la esperanza de que «por responsabilidad, den su voto a favor». En el caso de que las cuentas de la Generalitat para el próximo año no salgan adelante, el Consell no se pone «ningún límite en la legislatura» y gobernaría «de la mejor forma» con la prórroga de las de 2024.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo valenciano y consellera de Hacienda, Ruth Merino, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del pleno del Consell de este martes.

Preguntada por el estado de los presupuestos del próximo ejercicio, Merino ha apuntado: «Están en un momento muy inicial. Se está empezando a trabajar en las diferentes consellerias y tenemos de plazo hasta el 31 de octubre«.

Leer más: Mazón apela al diálogo con la oposición para elaborar los presupuestos de 2025

«Nuestra intención es presentar los presupuestos en tiempo y forma. Tenemos el techo de gasto que establece Europa. Solo tenemos esa indicación del Ministerio, un crecimiento máximo del gasto del 3,2% para las administraciones públicas», ha desarrollado la portavoz del Consell que, a este respecto ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Lo que ocurre en el Gobierno de España va de forma paralela y no sabemos con seguridad cuál va a ser el techo de gasto final para las administraciones públicas».

«Vamos a hacer unos presupuestos que al igual que los del 2024 van a ser unos presupuestos centrados en las personas y en los servicios sociales. El año pasado fue el de mayor inversión de la historia en Sanidad», ha reivindicado, para criticar sin embargo: «La financiación no nos acompaña, pero haremos unos presupuestos responsables, rigurosos, reales y sociales».

Inquirida sobre la posibilidad de que estas cuentas no salgan adelante, más aún tras la salida del Gobierno de Vox y la situación de minoría parlamentaria que ostentan los ‘populares’ si los de Abascal no ofrecen su apoyo, Merino ha comentado: «Por supuesto valoramos la no aprobación y la prolongación de los presupuestos del 2024. Hablaremos con todos los partidos de Las Corts y esperamos que por responsabilidad den su voto a favor«.

En cuanto a si el Gobierno valenciano se plantea un adelanto electoral en caso de que los presupuestos no sean aprobados en el parlamento valenciano y se tengan que prorrogar los del 2024, la titular de Hacienda ha apuntado: «No nos ponemos ningún límite de la legislatura. Los presentamos con la esperanza de que se aprueben y en caso contrario gobernaríamos de la mejor forma».

Por su parte, en una rueda de prensa posterior celebrada tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales, la vicepresidenta Susana Camarero ha explicado que durante la reunión se han abordado las principales líneas que marcarán los Presupuestos de la Generalitat para 2025 y que serán “los mejores pese a la falta de recursos”.

Reuniones con los agentes sociales para lograr máximo apoyo a los presupuestos

Camarero ha resaltado que “tenemos un Gobierno social y así lo estamos demostrando, con unos presupuestos actuales que destinan el 83% al gasto social, y que mantendrán esta prioridad con la inversión en educación, servicios sociales y vivienda en el centro de nuestras cuentas”. “No solo damos números sino hechos”, ha continuado la vicepresidenta, quien ha resaltado que “la ejecución presupuestaria en lo que va de año supera en 1.600 millones a la realizada en el mismo periodo del año anterior”.

“La apuesta del Consell de Carlos Mazón por el diálogo es firme y efectiva, con hechos que van por delante de palabras y trámites”, ha subrayado Camarero, que ha especificado que “el ‘president’ ha cogido el guante de la propuesta de los sindicatos y la patronal respecto a los presupuestos para que no solo sean los presupuestos del Consell, sino que sean participados por el diálogo social y por ello vamos a calendarizar reuniones bilaterales desde las Conselleries para poder avanzar y conseguir acuerdos con los agentes sociales”.

“Serán presupuestos negociados en Les Corts Valencianes, pero también trabajados y negociados con patronal y sindicatos para que sean los presupuestos de todos los valencianos y valencianas”, ha aseverado.