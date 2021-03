El Consell insiste en pactar el cierre perimetral de Semana Santa sin confrontación entre CCAA

El Consell se ha puesto en marcha para que en Semana Santa no ocurra lo mismo que en Navidad. Su principal objetivo es que las comunidades autónomas establezcan al igual que la Comunitat Valenciana un cierre perimetral durante las vacaciones de Pascua.

Durante la jornada de ayer ya comenzó a contactar con las autonomías vecinas para «acordar una posición conjunta de limitar la movilidad». Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña, fue con las comunidades con las que habló el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional que se celebró ayer, Puig ha afirmado: «Hay un ambiente muy favorable para el acuerdo. Todas las comunidades y presidentes con los que he hablado tienen la convicción de que ahora podemos acelerar la superación de la pandemia».

«Hay que hacer una hoja de ruta común sin confrontación. Estamos todos muy cansados y no estamos para generar más problemas a la ciudadanía», ha añadido en una entrevista para la Cadena SER.

Tras una tercera ola «increíblemente dura», Puig ha insistido en que es «fundamental» una hoja de ruta común, en la que la «confrontación» y el «partidismo» no deben tener cabida.

La Comunidad de Madrid

Respecto a la intención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no cerrar la autonomía en Semana Santa, al contrario que la vicepresidenta de la GVA, Mónica Oltra, él no ha querido valorar «a nadie» para no provocar confrontación.

La Comunitat Valenciana, y en especial, la provincia de Alicante es destino de vacaciones de muchos madrileños, quienes incluso cuentan con segundas viviendas en las localidades costeras.

Al respecto, el ‘president’ ha apuntado: «Nosotros queremos que las personas, los madrileños que tienen un gran afecto por la Comunitat, puedan venir más pronto que tarde. Pero en Semana Santa no es oportuno«.

«Estoy convencido de que en verano podremos encontrarnos»

«Estoy convencido de que en verano podremos encontrarnos». Así mismo, ha recalcado que la prioridad en este momento es que se establezca «una buena situación«, porque aunque los datos sean buenos, «aún no son todo lo buenos que necesitamos».

Fallas

Uno de los temas que está ocupando la agenda de los políticos estos días es sobre si habrá días lectivos durante las Fallas, que este año no se van a celebrar. Desde el Consell, se indica que si no hay fiestas, todas las cuestiones adosadas a las fiestas «deberían también desaparecer«.

«Se trata de generar una atmósfera de no fiesta. Tenemos que generar un espacio de no fiestas más allá de que cada colectivo tiene sus derechos laborales que siempre hay que respetar», ha indicado Puig.