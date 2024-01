El PPCV insta a Sánchez a “respetar a las empresas que ya son valencianas” como Caixabank y Sabadell

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha presentado una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a que respete «a las empresas que ya son valencianas» citando de manera expresa a Caixabank y Banco Sabadell. Miguel Barrachina, síndic del grupo parlamentario popular, ha incidido en que en «el planteamiento de Junts no cabe en la Constitución española y no cabe en el tratado de la Unión Europea, que implica la libertad de circulación y de establecimiento»

Barrachina ha presentado una iniciativa en la que pide «que se respete la libertad de las empresas que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunidad Valenciana». La primera propuesta de resolución consiste en «no llevar a cabo la aprobación de beneficios fiscales por parte del Gobierno de la Nación cuyo propósito sea incentivar que las empresas que trasladen su sede social desde la Comunidad Valenciana u otras autonomías a Cataluña».

El portavoz popular en Les Corts Valencianes ha incidido en la injusticia que supone que se perjudique a unas comunidades frente a otras y ha recordado el pacto que el PSOE y Junts firmaron para la investidura de Pedro Sánchez.

Ahí se especificaba que se realizaría un «plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».

Tras recordar este acuerdo, desde el PPCV han propuesto que en Les Corts se apruebe en la iniciativa presentada el requerimiento al Gobierno de España para «respetar la libertad de empresa y no establecer sanciones de ningún tipo a aquellas que no trasladen su domicilio social a España» y «no modificar la Ley de Sociedades de Capital en sus disposiciones relativas al domicilio de las sociedades».

Desde el Partido Popular han indicado que cerca de 1.000 empresas se instalaron en la Comunidad Valenciana «huyendo de la deriva secesionista y del clima de inseguridad jurídica que provocó la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones relacionadas con el llamado «procés» llevado a cabo en 2017.

Aunque no se han producido conversaciones entre el PP y las empresas afectadas por la petición de multas por parte de Puigdemont, Barrachina sí que ha puesto en el centro de esta decisión a Caixabank y Banco Sabadell, ya que son «las dos empresas del Ibex 35 que tiene sede en la Comunidad Valenciana«.

El sindic del PP valenciano ha incidido en que las empresas que en 2017 se trasladaron a Valencia, poniendo a Caixabank y Sabadell como principales ejemplos, son «empresas que ya son valencianas».

La Proposición No de Ley se votará en la próxima sesión de Les Corts aunque Barrachina ha especificado que seguirán especialmente las decisiones que tomen en Madrid la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, el senador y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y Alejandro Soler, sobre el que el popular Miguel Barrachina ha dicho que es «otro postulante a la dirección del PSOE».