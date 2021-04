Encuesta: El ascenso de Puig refuerza la mayoría de izquierdas en la Comunidad

Ximo Puig está sacando rédito a su gestión como presidente de la Comunidad Valenciana. El líder socialista ha repuntado en las encuestas hasta alcanzar un estimación de voto del 29,7% en la región, lo que se traduciría en una horquilla de entre 31 y 33 diputados en el parlamento autonómico que le sirve para mantenerse como la primera fuerza política de la región. Su crecimiento permite a la coalición de izquierdas del Pacto del Botánico conservar su mayoría.

El crecimiento del Partido Socialista ha provocado un efecto rebrote tanto en Compromís como en Unidas Podemos. Las dos formaciones empeorarían sus resultados con respecto a las elecciones autonómicas del 2019, sin embargo la fragmentación del parlamento les sigue ofreciendo un papel fundamental a ambas como llave de gobierno en un hipotético adelanto electoral, según los datos del panel de Sigma Dos para Las Provincias.

La formación de Mónica Oltra obtendría el 16,7% de las papeletas a favor en unas nuevas elecciones, lo que se traduciría en un balance de entre 15 y 17 escaños. Son tres décimas menos que en los últimos comicios, aunque en el mejor de los escenarios mantendría su actual representación parlamentaria. Su importante peso anticipa que podría conservar su puesto como vicepresidenta en caso de que se reeditase de nuevo el acuerdo de izquierdas para gobernar.

También sigue siendo fundamental Unidas Podemos. Aunque la formación morada ha provocado un retroceso de su estimación de voto de casi dos puntos hasta el 6,3% de los apoyos, sigue siendo esencial para revalidar el actual gobierno tripartito. Su horquilla de entre 5 y 6 disputados es imprescindible para garantizar la mayoría absoluta, fijada en 50 diputados.

PP y Vox aprovechan el pinchazo de Ciudadanos

La encuesta de Sigma Dos condena a la bancada de la derecha a mantenerse en la oposición, pero provoca un considerable cambio en el escenario político. Si ahora se convocasen elecciones, Ciudadanos perdería casi 12 puntos de estimación de voto hasta apenas el 6%. En tan solo dos años pasaría de ser la tercera fuerza política valenciana con 18 diputados a contar con solo 5 y ostentar el último puesto de la clasificación.

La salida de Toni Cantó como barón autonómico de la formación liberal provocaría un golpe similar al que la formación ha experimentado en las últimas elecciones catalanas o al que las encuestas vaticinan en la Comunidad de Madrid, donde directamente podría quedar fuera de la Asamblea por no alcanzar el requisito mínimo del 5%.

Su hundimiento lo han aprovechado las otras dos formaciones. El Partido Popular elevaría su estimación de voto en casi 6 puntos hasta el 24,9%, lo que le asentaría como la segunda fuerza política, amenazando la hegemonía del Partido Socialista. Pasaría de contar con 19 escaños a disfrutar de una bancada de hasta 27 integrantes.

También protagonizaría un importante impulso Vox, que está creciendo en todas las autonomías que están inmersas en un terremoto político. La formación sumaría un 13,6% de las papeletas, frente al 10,6% de 2019. Como resultado obtendría una horquilla de entre 13 y 14 diputados autonómicos. Eso sí, insuficiente para alcanzar la Generalitat.