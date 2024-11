La izquierda moviliza a 130.000 personas para pedir la dimisión de Mazón

Diez días después de la DANA, miles de valencianos se han dado cita en las calles de Valencia para expresar su indignación por la gestión que el Gobierno de la Generalitat Valenciana realizó. La Delegación del Gobierno ha comunicado que la cifra de participación en la manifestación ha sido de 130.000 personas.

Leer más: Los socialistas también apoyarán los Presupuestos de Valencia si se vuelcan con los afectados de la DANA

El grave temporal que azotó a comarcas como la Ribera, l’Horta Sud, Camp de Turia y la Plana de Utiel-Requena ya se ha cobrado la vida de 212 personas, solo en Valencia.

La manifestación, convocada por unas 40 organizaciones sociales y sindicales, se realiza bajo el lema «Mazón, dimisión» y busca depurar responsabilidades políticas tras la que ya se ha calificado como la mayor catástrofe natural sufrida en España.

No será la primera marcha que buscaba la dimisión de Mazón, pues el jueves se celebró en Barcelona una concentración con el mismo objetivo, pero diferentes características en apoyo al pueblo valenciano.

En Alicante han salido a las calles 7.000 personas y en Castellón algo más de un centenar. Menos numerosa ha sido también la concentración en la Puerta del Sol, punto de encuentro para aquellos madrileños que han querido mostrar su apoyo a la concentración celebrada en la capital del Turia.

Varias personas con carteles durante una manifestación que recorre las calles de Valencia. Foto: Europa Press

La marcha inicialmente se planteó como “silenciosa” por respeto a las víctimas. Sin embargo, los manifestantes han entonado «Mazón dimisión», así como numerosos carteles donde los lazos negros y el nombre del presidente de la Generalitat eran protagonistas. Comunes también las pancartas con la frase «El poble salva al poble», un lema que ha marcado todo lo acontecido en la última semana.

Tachan la gestión de «ineficaz y tardía»

Los organizadores, próximos a la izquierda, han señalado que la gestión de esta emergencia por parte del gobierno de Carlos Mazón fue «tardía y ineficaz,» alegando que el retraso en la respuesta empeoró las consecuencias de la catástrofe. Se ha criticado también la falta de previsión y la decisión de mantener al equipo de Emergencias en medio de cuestionamientos sobre su actuación. «La tragedia era evitable», ha insistido una de las portavoces de la manifestación.

«Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià. Por lo tanto, se han de ir a casa ya«, han señalado las portavoces antes de arrancar la marcha.

Agentes de Policía Nacional delante de los manifestantes en la plaza del Ayuntamiento. Foto: Europa Press

Dos horas después de que comenzara la marcha, los manifestantes se han dirigido a la Generalitat donde han pintado con barro la palabra “dimisión” en la fachada. Esto ha sucedido justo antes de que algunos radicales hayan empezado a enfrentarse con la policía, despertando una situación tensa que ha acabado con cargas policiales y alguna bengala.

El PPCV tacha la concentración de «politizada»

Desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se han pronunciado en contra de esta manifestación, considerando que «la de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del ‘Països Catalans’ vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política».

Este mensaje lo han publicado a media tarde en su cuenta de ‘X’ que ha venido acompañado con otra denuncia sobre la gestión de la Confederación Hidrogafica: «Lo sabían y no avisaron. La Confederación Hidrográfica tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde, ya con el barranco desbordado. Seguridad Nacional avisó al gobierno y no dijeron nada. Lo sabían y no avisaron».

La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del “Països Catalans” vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política. — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) November 9, 2024

Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV y sindicato en Les Corts, también se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Ha señalado que «es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados». «El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones», ha escrito.

Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, también se ha unido a las palabras de su compañero y ha manifestado que no comparte «ni el fondo, ni las formas, ni el momento».

«La prioridad de los que amamos nuestra tierra debe ser ayudar a los pueblos y a las familias que más han sufrido en esta tragedia. Ahora tenemos que continuar al lado de los que más nos necesitan y ahí estaremos», ha concluido.