Mazón aprovecha el  World Travel Market para avanzar en la conexión EEUU-Comunitat Valenciana

Marcado en rojo como uno de los claros objetivos de este primer mandato de Carlos Mazón, conectar vía aérea Valencia y Estado Unidos está mucho más cerca que nunca de ser una realidad, algo que ha ido cobrando forma tras reunirse el President con representantes de British Airways, la predisposición de la compañía aérea de promocionar de forma directa una línea entre València y Estados Unidos a través de su hub en Londres. La iniciativa supone habilitar una conexión específica desde València a Estados Unidos utilizando la conexión que la compañía tiene en Reino Unido como antesala a una posible línea directa.

Según ha explicado Mazón, “se trata de uno de los objetivos más difíciles de legislatura, pero con la reunión de este lunes hemos dado un paso importante para hacer realidad la conexión de València con este importante mercado”.

El jefe del Consell ha asegurado que en las próximas semanas va a seguir trabajando con la compañía británica con el fin de disponer de una propuesta “más firme” y ha valorado la predisposición mostrada por Bristish Airways para hacer realidad la iniciativa en la que su Consell está trabajando “desde el primer día de la legislatura”.

Además, ha señalado que de ser posible la nueva conexión, “vamos a poder dirigirnos a uno de los mercados con más potencial, con más gasto medio por turista y con más capacidad de crecimiento” lo cual ha considerado que “nos abre un turismo de negocio, de ocio, cultural, de aprendizaje de idiomas y, en definitiva, muchas oportunidades” que contribuirán al crecimiento económico de la Comunitat Valenciana.

Afianzar el turismo británico

El president de la Generalitat, también ha mantenido una reunión con el CEO de Jet2holiday, Steve Heapy y con The Association of Independent Tour Operators (AITO) dentro de los distintos encuentros que se están manteniendo con empresas del sector turístico británico en la feria internacional de turismo World Travel Market de Londres con el objetivo de afianzar el turismo británico en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell también ha asistido a la reunión que se ha mantenido con representantes del recinto ferial y congresual ExCeL London y Feria Valencia. El objetivo de este encuentro es establecer distintas acciones de cooperación entre ambas instituciones para potenciar la celebración de ferias y eventos más sostenibles y con la mínima huella de carbono.

A la reunión han asistido por parte de Feria Valencia la presidenta del Consejo de Administración, la consellera de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, acompañada por el director general de la institución ferial valenciana, Jorge Fombellida. Por parte del recinto ferial inglés han asistido James Reed, director ejecutivo de ExCeL London y presidente del JMIC (Joint Meetings Industry Council), la organización global que agrupa los intereses de la industria ferial.

Turismo de calidad avalado por AENOR

También en Londres, se ha anunciado que la Comunitat Valenciana será pionera en España en certificar por AENOR su estrategia de sostenibilidad turística. Así lo ha declarado Carlos Mazón en el acto de presentación de la estrategia de sostenibilidad del turismo de la Comunitat Valenciana ante operadores, agentes y medios de comunicación británicos, en la que también ha participado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

Durante su intervención, el president ha subrayado que el distintivo que otorga AENOR avala el compromiso conjunto de la Generalitat, de las marcas turísticas y del sector empresarial de la Comunitat Valenciana con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

En la presentación se han dado a conocer las acciones que realizan los principales destinos turísticos de las tres provincias, bajo la coordinación y apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, así como las iniciativas que cuentan con fondos europeos Next Generation, que han inyectado en la región más de 151 millones de euros y han posicionado a la Comunitat Valenciana como “una tierra de oportunidades para operadores turísticos y agentes en el contexto del turismo sostenible”.

Por este motivo, ha asegurado que “este proyecto marca una hoja de ruta de actuaciones a desarrollar en materia de sostenibilidad, y que servirá de base para implantar este tipo de estrategias en otros destinos”.

Por su parte, Nuria Montes ha explicado que podrán optar a este reconocimiento no solo destinos e instituciones, sino también iniciativas del sector privado. El plazo para obtener esta certificación será de alrededor seis meses y podrá renovarse cada tres años. Además, la consellera ha añadido que para mantener este sello de certificado AENOR en ODS y la licencia de uso de la marca Estrategia Sostenible, “la Comunitat Valenciana pasará una auditoría anual”.

Además, ha señalado que la Comunitat Valenciana ha sido pionera en este ámbito también por certificar la primera empresa de España y la primera empresa hotelera en conseguir el distintivo oficial de Turismo Certificado de Sostenibilidad del ICTE con el Restaurante Casa Montaña (València) y el grupo StayingValencia.