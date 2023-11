Carlos Mazón pide una Conferencia de Presidentes con carácter de urgencia para que Sánchez ‘dé la cara’

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido «explicaciones» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la aprobación esta misma mañana por unanimidad en el Pleno del Consell de «la exigencia urgente de una conferencia extraordinaria de presidentes autonómicos para que de la cara».

Decía Mazón que les deben «explicaciones, se nos tiene explicar la parte que ya sabemos y todo eso que no sabemos. Pedro Sánchez tiene que dar la cara, tiene que contarnos de que va esto de la España de 1.000 velocidades. De qué va todo esto de la amnistía, cómo va a afectar a las comunidades autónomas, en qué situación queda la Comunitat Valenciana, en qué situación queda nuestro modelo de financiación, en qué situación quedan nuestros servicios básicos y si van a seguir siendo españoles o van a empezar a ser de segunda».

Estamos en una situación inédita que supera ya los principios de la Constitución del 78, esto es ya otra cosa que no sabemos a dónde nos lleva pero no es nada halagüeño Carlos Mazón, President de la Generalitat

Para el President, hay muchas dudas sobre las que tiene que dar explicaciones el gobierno central. «¿Qué va a pasar con el Puerto de Valencia, qué va a pasar con nuestra agua, qué va a pasar con nuestra sanidad, servicios, sociales, financiación o código penal? Estamos en una situación inédita que supera ya los principios de la Constitución del 78, esto es ya otra cosa que no sabemos a dónde nos lleva pero no es nada halagüeño».

Servicios jurídicos en marcha

No sólo se va a poner en marcha la conferencia de presidentes, además «ya estamos trabajando con los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, con nuestro cuerpo estatutario y los órganos consultivos para exprimir al máximo nuestras competencias de defensa de nuestros estatuto, de nuestra justicia y estatus quo, vamos a llegar al máximo en la defensa de nuestros intereses que son los intereses de más de 5 millones de españoles», ha reconocido el President.

Pide además lealtad institucional, que significa «cumplir con la palabra dada, no hacer una España de primera y de segunda, no premiar al que delinque, se salta el estado de las autonomías, la Constitución, malversa y se lleva el dinero de todos. No premiar al que rompe cristales con la eliminación del delito de romper cristales y animarle a seguir haciéndolo, cuando esos cristales son los de la convivencia y la concordia» decía Mazón.

Todo lo haremos desde la ley, desde el estado derecho pero exprimiendo al máximo nuestras competencias Carlos Mazón, President de la Generalitat

Van a hacer una cosa «muy distinta a lo que está haciendo el gobierno y el separatismo catalán: todo lo haremos desde la ley, desde el estado derecho pero exprimiendo al máximo nuestras competencias» ha concluido.

Una petición nacional

Mientras Carlos Mazón realizaba este anuncio en Feria Valencia, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, daba cuenta en la rueda de prensa posterior al reunión del gobierno valenciano de este acuerdo. A preguntas de los periodistas sobre el apoyo que tenía dicha petición, Camarero ha asegurado que la misma petición “se va a aprobar en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

“Todas van a pedir que Pedro Sánchez vaya a la conferencia de presidentes y dé la cara y diga en qué afecta los acuerdos que ha firmado en cada una de las comunidades autónomas”, ha añadido Camarero.

En este mismo sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes en la que poder abordar, junto al resto de comunidades autónomas, los acuerdos suscritos por éste para alcanzar su reelección e investidura, así como las posibles consecuencias para los ciudadanos españoles en general, y los andaluces en particular, que de ellos se puedan derivar.