Carlos Mazón, tras derogar la tasa turística: «Dónde unos ponen barreras, nosotros las quitamos»

El President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha escenificado hoy junto a la consellera de Turismo, Nuria Montes y distintos actores del sector lo que se anunció la semana pasada en el foro de de la World Travel Market (WTM) de Londres; la derogación de la tasa turística. El President, ha dejado claro que pasan del símbolo a los hechos. «Hoy aquí quitamos barreras mientras otros las ponen, dónde unos ponen fronteras nosotros las quitamos. Unos hacen hincapié en la política que distingue entre los de aquí y los de allí pero nosotros lanzamos un mensaje de unidad y convivencia», ha dicho Mazón.

En el acto, los distintos actores sociales como Hosbec o Conostur, han reconocido el papel de Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo con Ximo Puig, por su papel de defensa del sector y su posición contraria a la aplicación de la tasa, aunque finalmente no pudo poner freno a su publicación.

En términos de promoción turística, la Comunitat no se puede permitir poner palos en la rueda Carlos Mazón, President de la Generalitat Valenciana

Unas declaraciones muy marcadas por el pacto firmado ayer entre Junts y PSOE para la investidura como Presidente del Gobierno en un momento «en el que están pasando cosas ante las que hay que reaccionar y tomar conciencia«, en referencia al discurso que ayer lanzaba el propio Mazón tras la publicación del acuerdo.

La Generalitat deroga hoy el impuesto que grava al alojamiento en hoteles y demás establecimientos turísticos, aunque no será hasta el miércoles cuando entre en vigor tras ser publicada el martes en el DOGV. Mazón ha dejado una idea clara: «la Comunitat Valenciana será turística o no será. En términos de promoción turística, la Comunitat no se puede permitir poner palos en la rueda«, en referencia a la importancia del sector en cuanto a la recaudación se refiere, ya que el turismo ingresa en las arcas autonómicas 4.000 millones de euros.

El President daba de nuevo la bienvenida al turismo «porque estamos preparados para hacerlo», además reconocía que para la industria, el comercio o la hostelería «el turismo es una fuente de riqueza y de ingresos que garantiza tener los recursos para hacer frente a necesidades sociales como la educación o la sanidad. Este impuesto no afecta solo a la gente que viene de fuera, lo hacía también con la gente de Alicante, Valencia o Castellón que viajan entre provincias y la Comunitat es ahora tax free».