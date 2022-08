Mazón, escéptico con la propuesta de financiación de Montero: «Me cuesta tener fe»

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado su desconfianza ante el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que remitirá a las autonomías una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica en función del criterio de población ajustada tras el verano.

«Me cuesta tener buena fe. Es difícil opinar sobre una propuesta que no existe», ha dicho. Mazón ha afirmado que es «de buena fe por naturaleza» pero «en esta ocasión, me cuesta aplicarlo porque los antecedentes del presidente del Gobierno y esta ministra no son los más adecuados». «Me cuesta confiar en su palabra dados los antecedentes que hemos tenido en esta Comunitat durante demasiado tiempo», ha agregado.

Además, ha matizado que le «cuesta tener buena fe» porque «la máxima responsabilidad la debería tener quién es el máximo responsable y quien debería poner encima de la mesa una propuesta que no ha hecho», por lo que «es difícil opinar sobre una propuesta que no existe».

Propuesta para actualizar el sistema

Hacienda remitió a las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla una propuesta para actualizar el sistema en base a la población ajustada, a lo que los Ejecutivos regionales trasladaron sus alegaciones. Sin embargo, el departamento que dirige Montero no ha respondido todavía a estos planteamientos de las comunidades.

Eso sí, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró la semana pasada, algunos consejeros desvelaron que la ministra se comprometió a desbloquear esta reforma, contestando a las alegaciones de las comunidades y planteando una nueva propuesta a lo largo de estos meses.