Mazón espera a conocer el material exacto que provocó el incendio para lanzar un plan de rehabilitación

El gobierno de la Comunidad Valenciana y el de España han mostrado unidad de criterio de cara a un plan de rehabilitación de las fachadas que tengan riesgo de sufrir un incendio. Se trata de evitar que se repita lo ocurrido en las viviendas que el promotor catalán Juan Parada hizo con su promotora Fbex en el barrio de Nou Campanar de Valencia.

«No vamos a escatimar en coordinación, ni en estudios, ni en medidas pero aún hay detalles que desgraciadamente no conocemos y cuando lo sepamos, sabremos exactamente contra qué luchamos. No vayamos a luchar contra cosas que no estén en entredicho en este momento«, ha explicado Carlos Mazón, presidente de la Generalitat durante la inauguración de Cevisama, principal certamen de la cerámica en España.

Mientras tanto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, estaba informado que la Policía científica trabaja en dos líneas de investigación: la identificación de todas las víctimas mortales mediante las muestras que ya se han tomado y la que está centrada en hallar el foco, las causas y los factores que provocaron el pavoroso incendio que calcinó el edificio. Preguntada por un posible origen en un fallo eléctrico, Bernabé ha hecho referencia al secreto judicial decretado sobre la causa.

Los esfuerzos del gobierno valenciano están en «establecer bien claro cuál es foco de arranque del incendio y el foco real de propagación desde el punto de vista científico, que es lo que necesitamos ahora. Se habla de materiales, se habla de la manera de colocarlos, de los materiales que pueden revestir o no, que pueden sellar o no».

La respuesta cuando se sepan estos datos ya la tienen pensada. «Vamos a ser los primeros desde el área de vivienda de la Generalitat Valenciana, en colaboracion con colegios profesionales, por supuesto con el Gobierno de España, que ya se ha ofrecido para trabajar conjuntamente la eliminación de cualquier elemento que pueda hacer que esto se vuelva a producir», ha dicho Mazón a preguntas de Economía Digital, mientras Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, asentía con su cabeza a cada palabra de Mazón.

Torró explicó que «estamos en fase de análisis y estudios y después veremos las consecuencias que tienen esos materiales». La socialista ha dicho que «la normativa ha ido evolucionando a través de los años para ir dando respuesta».

Cuestionada la secretaria de Estado de Industria sobre si utilizarán los fondos Next Generation para impulsar el plan de rehabilitación de viviendas, Torró dijo: «Previamente, los estudios dirán donde se tienen que utilizar o no estos materiales y a partir de ahí, obviamente, tendremos que ver qué podemos hacer. Ya han anunciado ayuntamientos su colaboración, y lo ha hecho el presidente de la Generalitat, la colaboración máxima entre administraciones«.

Catalá crea un registro de afectados por el incendio

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha explicado tras la celebración de una Junta de Gobierno Local convocada de manera extraordinaria, que el consistorio ha creado un registro de afectados por el incendio y centraliza la tramitación de ayudas en las oficinas municipales de Tabacalera.

Posteriormente, se ha trasladado al edificio situado en el barrio de Safranar cuyas viviendas se van a ofrecer a los vecinos afectados. La alcaldesa ha indicado que se trata de pisos de dos y de tres habitaciones y que ya han recibido un centenar de peticiones. «Se han dotado de la forma más eficiente y rápida que hemos podido. He de agradecer a muchas empresas que nos están ayudando. Nuestra intención es que hoy ya empiecen a venir familias, dando prioridad a las familias con hijos y personas con movilidad reducida y dependientes», ha apuntado.