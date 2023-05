Mazón insta a acabar con la sanidad saturada y el infierno fiscal de la Comunitat Valenciana

Carlos Mazón, candidato del PP a la Generalitat Valenciana, ha centrado su mitin en contestar la última ofensiva del PSOE. Mientras Pedro Sánchez anunciaba ayer 580 millones de euros para los centros de atención primaria, el candidato popular de la Comunidad Valencia abogó por una «sanidad pública» que deje de estar saturada y sobre la que remarcó que, «además de universal y gratuita tiene que ser eficaz«.

Durnate el mítin central del PP en Valencia, centrado en el efecto dominó que los populares esperan que tengan las elecciones autonómicas y municipales en el gobierno de España, Mazón aseguró que hay «80.000 personas que esperan demasiado tiempo para tener una operación» mientras se tarda más de 20 días en tener una cita con los especialistas. Prometió atención en 48 horas y un tope de 50 días de espera para las operaciones.

Respecto a los impuestos, Mazón aseguró que «no son ni dos ni tres personas» las que están esperando «acabar con el infierno fiscal, ya que es un lujo llegar a fin de mes«. Recordó su promesa de bajar el impuesto del 10% que grava la vivienda porque no le queremos dar «el 10% a Izquierda Unida, a Puig o al Bloc».

El candidato popular a la Generalitat prometió «acabar de una santa vez con el impuesto de la muerte, que es el impuesto de sucesiones» así como eliminar impuestos a compradores y vendedores de campos de agricultura.

Tras realizar varios avances a pedir el voto útil («les convoco a no dividir esfuerzos porque la unión multiplica y la división nos debilita»), como previo a la petición directa de Feijóo a los votantes de Cs, Vox y PSOE a que concentren el voto para garantizar el cambio, Mazón apeló al sentimiento identitario. Recordó su promesa de una ley de señas de identidad y remarcó «no somos païssos de nada, somos españoles de primera división y no necesitamos otra cultura, otra lengua».

Maria José Catalá refuerza el feminismo

La candidata popular al Ayuntamiento de Valencia, Maria José Catalá, convirtió la parte central de su mitin en un alegato al feminismo. «Doy las gracias a todas las mujeres que antes que nosotras lideraron proyectos políticos, defendieron ciudades y España y especialmente a Rita Barberá», empezó. «Gracias a todas las madres trabajadorass que habéis peleado paraque pudiéramos llegar hasta aquí«, apuntó. «Gracias a las mujeres soñadoras que construyeron su ciudad y gracias a los compañeros que nos ayudan a liderar los proyectos,», añadió. «Gracias a todos los hombres feministas que defienden los liderazgos femeninos», concluyó.

Asimismo ha apuntado que “Valencia es valentía, siempre lo ha sido, ciudad soñadora que sabe lo que quiere, lo que busca y persigue, una tierra leal que siempre planta cara al sectarismo porque España es nuestra madre, no queremos sectarismos”.

Para María José Catalá, “estamos aquí porque no queremos un gobierno con chapuzas legislativas con la peor ley para las mujeres que deja en libertad a violadores, tampoco queremos a terroristas en listas y no queremos ni Bildu ni pactos. No queremos leyes que protejan al okupa sino al propietario. Queremos un gobierno serio y responsable, con una persona de confianza, y esa persona no puede ser más que Feijóo en Moncloa”.