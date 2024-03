Mazón emplaza a Morant a «abrirse al diálogo» y abandonar el «frentismo permanente»

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha emplazado a la nueva secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, a «abrirse al diálogo», pero también a abandonar el «frentismo permanente» y abordar los asuntos prácticos que «redunden en el beneficio de los ciudadanos» para que la Comunitat Valenciana pueda «avanzar».

De esta manera, ha valorado las declaraciones de Morant, quien ha destacado que el Gobierno está analizando las proposiciones de ley presentadas por el PP y Vox en la región y ha advertido que las centradas en la libertad educativa y la concordia podrían chocar con el marco constitucional, por lo que el Ejecutivo podría recurrirlas ante el Tribunal Constitucional (TC).

«Me gustaría poder hablar de financiación, que creo que sería algo importante y capital ahora mismo, de agua, que creo que es capital ahora mismo», ha indicado el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. «Esto del no porque no, porque está usted en el gobierno y no me gusta su gobierno y no tener ganas ni siquiera de escuchar lo que nosotros podemos decir, pues creo que es una mala noticia esta actitud inicial», ha afeado.

Después de comunicar que se pondrá en contacto nuevamente con la nueva secretaria general del PSPV-PSOE, ha insistido en la importancia de «ofrecer diálogo y buscar puntos de encuentros» para avanzar. «No podemos seguir sin agua, no podemos seguir sin financiación, no podemos seguir sin presupuestos generales que condenan a la Comunitat», ha destacado.

Afea a Morant su actitud

En este punto, el presidente de la Generalitat Valenciana ha calificado de «sorprendente» la actitud de Morant. «Es una pena que otros, sin ni siquiera haber escuchado, sin ni siquiera haber planteado nada, hablen nada menos que de una inconstitucionalidad de un borrador de ley, que aún no ha empezado a transmitirse en Les Corts», ha recriminado.

En relación con las acusaciones a la Ley de Concordia de «poner en valor a la dictadura franquista», Mazón ha incidido en la importancia de «contextualizar» estas afirmaciones en el Congreso del PSPV, a la vez que ha dejado bien claro que no se da «por aludido ni por insultado». Así, ha hecho un llamamiento a abandonar los «calificativos que no son muy edificantes».

«Vamos a sentarnos y vamos a hablar de cosas importantes en vez de estar todo el día en un partido de tenis, que desde luego a mí ya cada día me produce menos credibilidad por parte de quien las hace», ha zanjado.

También se ha pronunciado sobre la ley de libertad educativa. En este sentido, ha asegurado que el objetivo es que los padres y las madres «tengan las posibilidades que durante mucho tiempo se les ha negado, que no tengan una policía lingüística vigilándoles como han tenido hasta la fecha y que sea compatible con la promoción del valenciano».

«Creo que la lengua nos tiene que unir», ha opinado el jefe del Consell antes de zanjar: «Hay que promocionarla desde la libertad, porque imponiéndola se dividen las sociedades».