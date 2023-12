Mompó (PP) salva el presupuesto tras amagar Vox con tumbarlo por nombrar la «violencia machista»

La Diputación de Valencia ha aprobado, con el apoyo del PP, Vox y Ens Uneix y los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís, unos presupuestos que «se basan en el realismo» y buscarán ejecutar «un gran plan de inversiones» de 350 millones de euros sin tener que recurrir a deuda externa y con el objetivo puesto en la ejecución de las partidas presupuestadas para así evitar el que consideran el gran debe de las cuentas aprobadas por los anteriores gobiernos de izquierdas, el uso de únicamente el 30% de los fondos por parte de los ayuntamientos destinatarios de estas líneas.

Sin embargo, han salido adelante no sin dificultades de última hora, ya que durante el debate presupuestario, la portavoz de Ens Uneix ha hablado de las líneas destinadas a Igualdad utilizando para ello términos como «género» o «violencia machista», algo que no ha gustado nada a los diputados de Vox, que han amenazado con votar ‘no’ y tumbar estas cuentas.

Finalmente, la portavoz de Ens Uneix y vicepresidenta primera del Gobierno provincial comandado por Vicente Mompó, Natàlia Enguix, ha aceptado la reprimenda de Vox y, tras un receso en el que han ‘ajustado cuentas’, ha evitado volver a utilizar esas palabras que habían acordado eliminar de su vocabulario parlamentario y PP, Ens Uneix y Vox han aprobado juntos unos presupuestos que ascienden a 598.629.412,51 euros frente a los 646.108.540,36 euros del año pasado.

La primera en intervenir ha sido diputada de Hacienda, Laura Sáez, por parte del PP, quien ha dicho que estos presupuestos «no pretenden ser una enmienda a la totalidad de los anteriores», sino que la voluntad del equipo de gobierno conformado por PP y Ens Uneix tiene la voluntad de «continuar con aquellas líneas de trabajo valoradas por los alcaldes y alcaldesas de Valencia». Estas cuentas han salido adelante con el voto en contra de socialistas y Compromís y con la curiosa alianza que se da en la corporación provincial valenciana, en la que gobierna el PP junto a Ens Uneix con el apoyo de Vox.

Se da la circunstancia de que Ens Uneix es el partido que lidera el actual alcalde de Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación que salió de las filas del PSPV-PSOE tras el estallido del conocido como caso Alquería. Precisamente la pasada semana, El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmó la absolución de Rodríguez y otras 13 personas en este caso.

Tras la salida de el que era uno de los hombres fuertes del socialismo valenciano del partido en el que había desarrollado su carrera política, Rodríguez revalidó la mayoría absoluta en Ontinyent con su nueva formación y entró en la Diputación de Valencia, donde acabó formando parte del equipo de gobierno junto al PP y con el apoyo externo de Vox. En concreto, el pacto contemplaba la entrada en el Gobierno provincial de la diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, como vicepresidenta primera y responsable de áreas como Cooperación Municipal, Igualdad y Memoria Democrática, además de 15 millones de euros en inversiones directas en los municipios gobernados por Ens Uneix, entre otros acuerdos.

En su alocución, Laura Sáez (PP) ha destacado que estos presupuestos «plasman las prioridades políticas del Gobierno provincial» y el «compromiso» con los municipios valencianos. En cuanto al descenso en el montante total del presupuesto, ha defendido que «se basa en el realismo» porque no quieren recurrir a deuda.

«Queremos ejecutar un gran plan de inversiones y esto supone que el presupuesto crecerá exponencialmente en los próximos dos años. En los últimos presupuestos, no se ha ejecutado ni un euro en el primer año. Queremos que cada euro se quede en los municipios y no vuelva a la Diputación porque no se puede ejecutar. Son unos presupuestos comprometidos, ambiciosos y realistas, con 350 milones en un plan de inversión que es la mayor dotación hecha nunca por la Diputación para las inversiones más destacadas. Sin discriminaciones ni sectarismos y sin mirar el color político de nadie», ha expuesto la responsable de Hacienda.

Desde Ens Uneix, Natàlia Enguix ha señalado que su partido siempre ha considerado necesario sentarse con todos los grupos políticos para incorporar las propuestas que consideren positivas y ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo provincial es «acercar la Diputación al pueblo» y «eso pasa por agilizar al máximo la ejecución de las inversiones».

Asimismo, ha criticado que el grado de ejecución del anterior plan de inversión ha sido «muy bajo»: «Lo reformaremos para que no se quede un euro sin ejecutar. Vamos a destinar para ayuntamiento y entidades más recursos que nunca desde esta Diputación. Estos recursos servirán para las herramientas en Igualdad puestas en marcha por el anterior gobierno de Jorge Rodríguez».

Amago de bloqueo del presupuesto por parte de Vox

Precisamente esta intervención ha provocado uno de los momentos más tensos de la sesión, dado que a continuación ha tomado la palabra el portavoz de Vox en esta institución, Sergio Pastor, quien en primer lugar ha apuntado que «estos no son los presupuestos de Vox», pero sí llevan parte de sus principios. «Es un presupuesto real. Es un ejemplo de democracia, porque nos hemos entendido en diferentes grupos políticos con ideologías muy diferentes», ha manifestado antes de encender un fuego que más tarde debieron apagar.

El diputado de Vox se ha dirigido a la de Ens Uneix para recriminarle que se había «pasado por el arco» el acuerdo al que habían llegado, que pasaba por no mencionar las palabras género y machista, algo que sí ha hecho en su primera intervención Enguix. «Lo que hacen ustedes es condenar a todos los hombres. Le pido a la diputada Enguix que cumpla con lo acordado y elimine esas expresiones que tienen que dejar de ser suyas porque son de la bancada de la izquierda. De eso depende nuestro sí o nuestro no», le ha espetado Pastor.

También se ha referido a la memoria democrática: «Les hemos pedido que la Diputación establezca tiempos oscuros desde 1931 y hasta la época de ETA. Igual sale algún nombre de algunos que militaban en los partidos de la bancada de la izquierda», ha añadido ante la indignación entre los partidos de la oposición.

Tras este encontronazo, el diputado de Vox ha solicitado un receso de cinco minutos e inmediatamente los diputados de esta formación y los de Ens Uneix se han reunido en los pasillos que rodean el hemiciclo para retomar la senda del acuerdo al que habían llegado, tal y como ha podido comprobar Economía Digital. Y, efectivamente, así ha sido y en su primera intervención tras este parón la diputada de Ens Uneix no ha vuelto a utilizar estos términos tras recibir el reproche de los diputados de Vox.

Unos presupuestos «negacionistas y sectarios»

Por su parte, la portavoz de Compromís en la Diputación, Dolors Gimeno, ha puesto en valor que los presupuestos de 2022, con un gobierno PSOE-Compromís, fueron «los más ambiciosos de la historia de la democracia de esta Diputación». Sobre la menor cuantía de estos presupuestos y la reducción en la intención de recurrir a deuda, Gimeno ha comentado: «Reducir el presupuesto y no pedir préstamos nos lleva a tener menos fondos para Cooperación o para luchar contra el cambio climático. Los pueblos tendrán que desarrollarse de manera absolutamente incierta, con un presupuesto con la tijera clavada y que obligará a los ayuntamientos a endeudarse para ejercer sus competencias porque ustedes no han tenido el valor».

«Sus presupuestos recortan, nacen con la intención de gustar a la extrema derecha y reducen las partidas que van directamente a los ayuntamientos, mientras ayudan las ayudas a las entidades taurinas o incrementan la propaganda institucional. Un presupuesto que niega el cambio climático, que apoya el maltrato animal y que reduce la autonomía municipal. Negacionistas y sectarios«, ha sentenciado.

Por parte de la otra parte de la oposición, el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación y aspirante a heredar la Secretaría General que va a dejar huérfana el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, Carlos Fernández Bielsa, ha coincidido en que se trata del «presupuesto de Vox» y esto supone que «este pasa a ser el gobierno de Vox en la Diputación de Valencia». «Hoy proponen una sumisión en toda regla a la extrema derecha y una humillación a los ayuntamientos de Valencia. Estos presupuestos son una sesión ‘remember’ de los del expresidente Alfonso Rus -condenado a prisión por malversación de fondos públicos-. Partidas para besamanos y marginación de los ayuntamientos en los que ustedes no gobiernan», ha denunciado en este sentido.

Además, ha resaltado que Ontinyent, la localidad gobernada por el líder de Ens Uneix, «se lleva dos millones de euros directos y sin justificación». «Deben estar contentos todos los alcaldes, incluidos los del PP. Hay ayuntamientos con menos presupuesto que la asociación Provida. Les ofrecemos nuestra abstención si aceptan nuestras enmiendas y para evitar que Vox les pinte la cara. El PP se doblega nuevamente ante la ultraderecha. Ens Uneix se ha convertido en la muleta de Vox», ha criticado el también alcalde de Mislata.

A este respecto, desde el PP, Sáez ha criticado que no recibieron enmiendas y propuestas hasta ayer mismo, algo que cree que tenía la intención de que «no puedan ser ni siquiera valoradas porque no respetan la legalidad». De nuevo ha intervenido la portavoz de Ens Uneix, esta vez sin emplear «género» ni «violencia machista», para espetar a la oposición que le había acusado de «pasar por el aro«: «No vengan a darnos ejemplo de nada porque no lo son. La ejecución del área de Igualdad llegaba como mucho al 30%». En esta ocasión sí se han unido al contraataque esta diputada y el portavoz de Vox, que se ha sumado a la ofensiva contra la oposición: «Su presidente del gobierno sí que les hace pasar por el aro. Nosotros venimos a eliminar las políticas de pancarta. No hay que utilizar el problema para subvencionar chiringuitos y a amiguetes».

Gimeno, de Compromís, ha ironizado con que su grupo esperaba a la intervención de la portavoz de Ens Uneix para «saber cómo le debemos llamar a la violencia machista», mientras que Bielsa, desde los socialistas, ha concluido: «Se confirma la política del besamanos, la política clientelar de Alfonso Rus, y el giro ultraconservador». Finalmente, todas las enmiendas de la oposición han sido rechazadas y el bloque PP-Ens Uneix-Vox ha lamido sus heridas internas y ha dado luz verde a los primeros presupuestos de esta legislatura.