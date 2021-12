Ximo Puig pide «aislar a los negacionistas» tras el escrito de un docente en Torrent

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este jueves sobre la actitud del profesor de Torrent (Valencia) que está siendo investigado por presuntamente aprovechar que tenía que entregar a su alumnado la autorización para la vacunación antiCovid para añadir otro escrito con una explicación sobre supuestos efectos negativos «fatales» de los sueros para los menores, hecho por el que Puig pide «aislar a los negacionistas«.

Puig ha realizado estas declaraciones en Castelló tras presentar el proyecto definitivo de rehabilitación del edificio Borrull al ser preguntado por el caso del docente negacionista.

«Me parece muy grave, es una actitud incívica, que va en contra del interés general, que no tiene que ver con los principios que sustentan la educación y es lamentable», apunta el jefe del Consell, quien cree que lo que hay que hacer es «aislar» a este grupo de la sociedad «que tienen derecho a pensar, pero no a transmitir una información que no es cierta, que no es científica».

Puig se posiciona de frente contra los «negacionistas»

En ese propio acto, Puig ha asegurado que Salud Pública y la Conselleria de Sanidad están estudiando los sectores a los que se podría ampliar la exigencia del pasaporte covid, aclarando que será «en aquellos espacios en los que el uso de la mascarilla no está garantizado».

También ha subrayado que el pasaporte covid en estos momentos es necesario en espacios en los que el uso de la mascarilla es «complicado o imposible». No obstante, ha apuntado que «la vacunación por sí misma no es 100 por cien segura, y Ómicron puede ser una variante más contagiosa».

«La presentación del pasaporte covid no exime del uso de la mascarilla», ha indicado Puig, quien ha añadido que se está transitando por la pandemia «teniendo en cuenta la corresponsabilidad de los ciudadanos y que cada uno es el que mejor se puede proteger así mismo y, por tanto, no hay que esperar algún tipo de sanción o de posición coercitiva».

Como cierre, Puig ha hecho un llamamiento a las personas que tienen «reticencias» (y no el término negacionista) para que «sepan la realidad, y es que la posibilidad de llegar a un hospital o a una UCI es extraordinariamente superior si no te vacunas».