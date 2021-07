Puig y Armengol reclaman a Sánchez un modelo federal ante el poder «aspirador» de Madrid

La Comunitat Valenciana y las Islas Baleares comparten muchos vínculos. Entre ellos, que en ambas regiones gobierna el PSOE. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la presidenta de Govern, Francina Armengol, han mantenido esta semana un encuentro para afianzar las buenas relaciones entre ambos ejecutivos

Los socialistas aprovecharon esta cumbre para reclamar al Gobierno que apueste por un modelo federal menos centralista para que las comunidades periféricas tengan más peso frente al poder «aspirador» de Madrid. “Entre el soberanismo y el centralismo, existe esta vía, que es la vía federal”, indicó Puig.

También se refirió a las dos comunidades como «territorios gemelos» que están en la «periferia central», en el «centro de la España de Españas». Algo con lo que Armengol coincidió. La presidenta balear añadió que ambos territorios tienen «una diversidad que nos enriquece y que muchas veces se convierte en discriminación e incomprensión. Estamos aquí para reequilibrar el Estado y enfrentarnos al centralismo”.

Es tracta de fer ponts des de les perifèries.



Si sumem les nostres perspectives, podem fer un millor país.



Molt a treballar.

Gràcies per l'acollida, presidenta https://t.co/lOX5P5hOei — Ximo Puig (@ximopuig) July 5, 2021

Uno de los asuntos predominantes durante la reunión fue la reforma de la financiación autonómica, tras el nuevo retraso confirmado por su compañera de partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «La Comunitat Valenciana y Baleares han dicho con total rotundidad que queremos ser escuchadas», manifestó Armengol.

El ‘president’ incidió en que la Comunitat Valenciana «lleva mucho tiempo reivindicándola» y «ya viene de largo», puesto que «el sistema anterior era peor que el actual». Por ello, defendió que se garantice la «suficiencia financiera» de las autonomías y ha lamentado que en la pandemia se han quedado «muchos problemas parados».

Para Puig, el cambio del modelo de financiación es «inaplazable» y se necesitan «generar espacios de cohesión y proximidad para conseguir la reforma lo más pronto posible». La propuesta de ambos gobiernos es que el nuevo reparto se base la población ajustada.

Mazón critica la ausencia de Murcia y Andalucía en el encuentro

El recién nombrado presidente del PPCV, Carlos Mazón, criticó que a este encuentro se le llamase «cumbre del Mediterráneo», cuando «no están participando todas las comunidades del mediterráneo». Y es que, para el popular hay «asignaturas pendientes comunes muy importantes que defender conjuntamente con otras regiones del mediterráneo» como son Murcia y Andalucía.

«Ha tenido que ser el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que le ha propuesto a Ximo Puig que defendamos nuestra financiación y todavía no he visto que se reúna con él, yo ya lo he hecho para hablar de esta cuestión», señaló.

Los presidentes han anunciado que se reunirán anualmente porque lo tienen «todo para hacer trabajo juntos»

Preguntados por la ausencia de Cataluña, Puig y Armengol se comprometieron a seguir colaborando con el Govern, aunque reivindicaron el ámbito bilateral de la Cumbre entre ambos territorios, que llevan «seis años colaborando». «Cataluña no es la protagonista de hoy», manifestó el ‘president’.

De hecho, han decidido institucionalizar su encuentro bilateral y celebrarán una cumbre anual: la próxima, el verano de 2022 en territorio valenciano.