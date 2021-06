Compromís presiona a Ximo Puig por la financiación tras el nuevo retraso de Hacienda

La financiación de la Comunitat Valenciana es uno de las tareas pendientes del Botànic desde 2015, cuando Ximo Puig llegó a la presidencia de la Generalitat. Tres años después, cuando el PSOE también logró el Gobierno central, el objetivo parecía más cerca. Sin embargo, esta promesa está congelada.

Así lo confirmó el martes María Jesús Montero a los representantes del PSPV, Compromís, Podemos, Esquerra Unida, Ciudadanos, UGT, CCOO, y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana que forman parte de la plataforma ‘Per un Finanzament Just’, con los que se reunió.

Montero echa la culpa al PP de incumplir la promesa que hizo hace dos meses

La ministra de Hacienda echó balones fuera para argumentar el retraso de la reforma de la financiación, alegando la «crispación» en el Congreso por la negativa del PP a tratar este asunto. Incluso, reconoció que existe un choque posturas con algunas autonomías, incluidas aquellas con gobiernos socialistas.

Asimismo, indicó que se podrían producir algunas novedades en reuniones con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y recomendó que éste tuviese encuentros con otros presidentes autonómicos.

Puig sale a la defensa del Gobierno

Tras estas informaciones, el ‘president’ ha salido a defender al Gobierno, afirmando que este «ya es consciente» de que la Comunitat Valenciana es la región más infrafinanciada de España y que la ministra Montero «lo ha dicho claramente».

«La unidad es fundamental porque este partido se juega en Madrid», ha recalcado en la sesión de control de Les Corts ante las críticas del PP por el «ninguneo».

Tras escuchar las críticas de los ‘populares’, Puig ha dado la «bienvenida» al PP en la reivindicación de mejorar la financiación, porque «más vale tarde que nunca y, aunque ha reconocido la necesidad de un nuevo modelo, ha remarcado que «hace falta algo más importante: una estructura de Estado justa».

Además, ha llamado a la unidad de todos los partidos políticos y ha urgido a los ‘populares’ valencianos a que se lo hagan ver a sus compañeros en Madrid «si de verdad les importa la financiación».

🔴Davant el menyspreu del govern central en la reforma del finançament els valencians i valencianes ens hem de plantar, no podem acceptar ni un insult més.



👉@franferri_ hui en el #PleCorts pic.twitter.com/Oh2eouyYS6 — Compromís (@compromis) June 16, 2021

Por su parte, Fran Ferri, el portavoz de Compromís -socio de gobierno de los socialistas- ha aseverado que no aceptarán «ningún ninguneo más» y ha instado a Puig a plantarse en la reforma del modelo de financiación, tras lamentar que salieron «muy preocupados» de la reunión con Montero. «Compromís votó a favor de esta investidura como tantos otros valencianos».

Añadió, en ese sentido, que «votamos para que llegaran los Cercanías, no para que el plan se quedara sin ejecutar; para que bajaran la luz y no tuviéramos la factura más cara de la historia; para regular el precio del alquiler y no para que sea un bien de mercado…. Y votamos para cambiar el modelo de financiación y que se reconozca la deuda histórica«.