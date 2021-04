Ribó, en contra de las mascarillas en la playa porque no son lugar de «máxima contaminación»

La decisión de las mascarillas obligatorias en la playa, aprobada por el Gobierno no parece estar siendo bien acogida. Después de que algunos grupos parlamentarios hayan rechazado esta medida. Este jueves, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, tampoco se ha mostrado muy convencido de esta decisión.

El edil ha seguido la línea del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, alegando que es mejor no «apretar mucho» en las playas porque considera que en estos espacios «no se producen los contagios».

Aunque, sí que ha apuntado que se den «respetar las directrices» de las autoridades sanitarias y por ello, va a esperar a «lo que diga el Consejo Interterritorial» de Sanidad.

«He escuchado las declaraciones del presidente de la Generalitat y comparto estas declaraciones»

El ‘president‘ ha opinado que en espacios como las playas no debería ser necesario el uso de la mascarilla, teniendo en cuenta que «hay estudios que dicen que es un espacio seguro«. «He escuchado las declaraciones del presidente de la Generalitat y comparto estas declaraciones», ha señalado Ribó.

Ribó ha agregado, sobre su acuerdo con las palabras expresadas por Puig, que «seguramente» ese tema «no es el aspecto más prioritario» y ha indicado que si lo son los espacios cerrados y los aerosoles.

Asimismo, ha recalcado que él no es «un especialista», pero ha afirmado que «ni las playas, ni los parques naturales, ni las montañas son un lugar de máxima contaminación«. No ha querido señalar los lugares que pueden resultar problemáticos, apostillando: «para que nadie me diga que estoy incitando a que se controlen más«.

Ciudadanos

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, exigía unas horas antes al alcalde que rechazara la Ley de Nueva Normalidad, que incluye la medida de las mascarillas.

Giner ha apuntado en un comunicado: «esta norma está totalmente desfasada«. «No tiene ningún sentido», añadía.

«Con las medidas que ya se han implantado, cumpliendo las distancias de seguridad y con información, como se hizo el pasado verano, tiene que ser más que suficiente para que los valencianos puedan disfrutar estos días de Semana Santa y, sobre todo, de las vacaciones estivales«