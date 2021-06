Toni Cantó: «Si se reedita el Botànic, en cuatro años estaremos como en Cataluña»

Toni Cantó (Valencia, 1965) lleva un mes alejado de la primera línea política. Después de su participación en los comicios autonómicos de Madrid y de especularse con su posible entrada en el Ejecutivo autonómico, el ex dirigente de Ciudadanos se ha retirado de la primera línea y asegura que está aprovechando para «desconectar».

«El ritmo de la política es muy bestia», afirma el actor a Economía Digital, en su primera entrevista a un medio de comunicación tras el 4M. Pero cabe poca duda de que volverá, porque «es muy bestia, pero también es muy bonito».

Toni Cantó se sienta con Economía Digital para desvelar aquello que todo el mundo quiere saber, su futuro. Y además explica por qué colabora con el Partido Popular, cómo ve el futuro de Ciudadanos y de su tierra, la Comunidad Valenciana.

Pregunta.- ¿Huele en Valencia a elecciones anticipadas?

Respuesta.- No sé que decirte. Por un lado, podrían pensar en convocarlas porque el PP se está organizando y así les pilla sin tiempo. Pero ahora con los indultos y la victoria de Ayuso en Madrid, no creo que Ximo Puig se dé prisa en convocar elecciones.

La victoria de Ayuso me emociona mucho porque ha sido lo suficientemente importante para afectar al resto de España. Es un valor que hay que darle a Isa (Isabel Díaz Ayuso) porque es una tía valiente, firme y que ha sabido aguantar una presión y unos insultos por parte de la izquierda que, ya te digo yo que no es una experiencia fácil de vivir. También nos ha ayudado a gente de otras comunidades a creer que se puede echar democráticamente a Sánchez de La Moncloa.

P.- ¿Cree que se reeditará el Pacto del Botànic?

R.- Si vuelve a ganar el ‘Botánico’ en Valencia estaremos como en Baleares y en cuatro años más, estaremos como en Cataluña. Esto tiene consecuencias muy graves de empobrecimiento de la sociedad y no quiero esto para mi tierra. La tengo mucho cariño. Ya he tendido mi mano a José María Mazón y a María José Català y haré todo lo que me pidan para que ganen las próximas elecciones, que además ganarán.

P.- ¿Más País podría sustituir a Podemos en Valencia?

R.- ¡Si son lo mismo! Es un ‘quítate tú para ponerme yo’. Ahora mismo están intentando bajar la barrera del 5% de los votos para poder entrar y no van a poder. Más País, o como se llame porque no se atreven a llamarse España, no tienen estructura. A lo mejor llegan a un acuerdo con Compromís, pero no es fácil porque igual Podemos se queda fuera y a Ximo Puig no le salen las cuentas. Ahora más que nunca creo que es posible un cambio en Valencia y tiene que venir de la mano del PP.

El excoordinador de Cs en las Cortes valencianas, Toni Cantó, insiste en que Puig «se está olvidando de los valencianos» en una entrevista con ED. Foto: David Sáez/ED

P.- ¿Ahora Puig también defiende un Estatut catalán?

R.- Siempre le he recordado a Ximo que se olvida de los valencianos. En una semana, los valencianos te han dicho ‘no’ a la infrafinanciación y al trasvase. Puig, en lugar de ponerse del lado de los valencianos ‘traga’ con Sánchez y no nos defiende de forma valiente y tampoco lo hace Compromís que pactó y apoyo a Sánchez a cambio de que se solucionara la infrafinanciación valenciana y siguen sin hacer nada por muchos gestos que hagan ahora cabreados.

¿A quién defiendes? A tu poltrona y no a los valencianos. Al final sucede que los que se saltan la ley son los que más dinero van a tener y este mensaje es tremendo.

La izquierda ha abandonado todo lo que tiene que ver con la igualdad y la libertad porque son los nuevos censores, los nuevos curitas. La izquierda que yo conocí en la Transición está haciendo ahora todo lo contrario y eso me parece muy llamativo. Lo verdaderamente progresista es alejarse de esa izquierda y apoyar a la derecha que lo está haciendo bien.

P.- Sobre Cataluña, ¿qué le parece el mensaje del Gobierno sobre los indultos?

R.- Catastrófico. Perdonar a los que se han saltado la ley, a los que han quebrado la convivencia y a los que han empobrecido las sociedades, demuestra que Pedro Sánchez hace cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Sánchez es un peligro y tenemos que conjurarnos entre todos para, democráticamente, sacarlo de La Moncloa lo antes posible.

P.- ¿Tiene un plan el Gobierno sobre Cataluña?

R.- El plan es quedarse en La Moncloa al precio que sea. Ya lo viví hace años en el Congreso, cuando Albert Rivera preguntó a este gobierno si iban a indultar a los políticos presos. Lo negaron y en ese momento, ya sabían que los acabarían indultando.

Algunos venimos avisando desde hace tiempo. Los socialistas mintieron en las sucesivas elecciones no revelando sus verdaderas intenciones y lo terrible, una vez más, es el daño que están haciendo a España y a las instituciones, a la separación de poderes, al respeto a la ley y a todos los españoles.

P.- ¿Qué puede hacer en estos momentos el constitucionalismo?

R.- Es una situación terrible para los no nacionalistas porque el Gobierno se ha situado al lado de los que quebraron Cataluña y se saltaron las leyes. Pienso en los oprimidos a los que la izquierda ha abandonado y no permite hablar en la lengua que quieran ni educar a sus hijos, en este caso, en español. Lo que han tenido que aguantar al ver el espacio público cubierto de carteles, de lazos…

El nacionalismo estaba en horas bajas, tras el gran discurso del Rey y una gran manifestación, pero ahora Sánchez les acaba de dar un balón oxígeno abandonando a la mitad de Cataluña. Al nacionalismo no se le pueden seguir cediendo cositas para seguir contentos porque por esencia es insaciable. Ya les vemos pidiendo amnistía, independencia, que traigan a Puigdemont… El constitucionalismo tiene que seguir dando la batalla y analizar en qué hemos fallado todos e intentar cambiar esta situación.

El excoordinador de Cs en las Cortes valencianas, Toni Cantó, cree que el PSC «es un grandísimo problema para España» en una entrevista con ED. Foto: David Sáez/ED

P.- ¿Qué futuro tiene la mesa de diálogo?

R.- No creo en una mesa de diálogo en la que solo está una parte representada. Además, me entristece mucho ver como la izquierda no nacionalista en Cataluña no existe. Creo que el PSC es un grandísimo problema para España y es absolutamente vergonzoso cómo el PSOE está en manos del PSC.

En la Comunidad Valenciana se está apoyando el indulto y están gobernando con ‘mini ERC’, que es Compromís y Podemos, y se persigue acabar con una lengua en la educación de nuestros hijos. Se persigue acabar con nuestras libertades.

P.- ¿Qué planes tiene ahora?

R.- Colaborando como sea para llevar a Pablo Casado a La Moncloa. Lo digo enserio, no me faltan ocupaciones en mi vida, pero veo urgente y necesario sacar a Sánchez de La Moncloa democráticamente.

P.- ¿Se ve volviendo de nuevo a primera línea política, entonces?

R.- No lo sé y tampoco me preocupa. (Silencio y risas) Enserio. La gente no me cree cuando respondo a esto que no lo sé. A mí la política me gusta muchísimo, pero también me lo paso muy bien fuera. Me encanta la política, pero también me encanta el teatro, enseñar y muchas cosas. Doy gracias a la vida que tengo un abanico amplio de posibilidades y será lo que tenga que ser.

P.- En el plano internacional, Marruecos ha vuelto a decir en estos días que «Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes ocupadas» ¿Cree que habrá algún gesto de España hacia Marruecos?

R.- En esto Pedro Sánchez también lo hizo muy mal porque se saltó la histórica primera visita que siempre se hace desde el Gobierno con Marruecos, como Zapatero tampoco se levantó al paso del expresidente de Estados Unidos. Al final eso lo pagan los trabajadores españoles, los agricultores…

Estamos hablando de una mujer, la ministra de Exteriores Arancha González Laya, que anunció lo de ‘Spain is back’ y luego no ha parado de hacer el ridículo. Es que el nivel de este Gobierno es deprimente.

Es muy triste pero también hay que reivindicar el problema en que nos metemos a la UE porque hay que recordar, para ser justos, que el problema de las fronteras y de la exportaciones agrícolas tienen que ver con la UE.

Sobre este asunto, España tiene que hacer un lobbie más potente para que nos escuche. No puede ser que nos esté tocando a nosotros el mantener solos esta frontera y la presión que hemos sufrido estas semanas.