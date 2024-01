El IVF, dueño del Rico Pérez, insta al Hércules a mantener el estadio

Enrique Montes, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), insta al Hércules a mantener el estadio Rico Pérez, que es propiedad de la Generalitat. No existe vocación de permanencia por lo que abre la puerta a su venta, cuestión para la que todavía no se ha cerrado la forma de venderlo ni el precio.

En una entrevista con Economía Digital, Montes apunta que el IVF no tiene la posesión del estadio porque el inquilino es el Hércules. El IVF decidió en la pasada legislatura realizar unas “pequeñas obras de mantenimiento” en los defectos más urgentes. “Esto se hizo llegando a las elecciones autonómicas”, recuerda Montes.

El presupuesto de las obras salió de un contrato que tiene el IVF para el mantenimiento de sus activos y con esta obra se agotó el crédito. El mantenimiento no está terminado. “Esto es lo que me encontré al llegar”, apunta el director del IVF, que ya tiene un nuevo contrato para realizar mantenimientos de los activos del IVF.

Las obras realizadas, que fueron el cambio de unas barandillas y reparación de grietas no estructurales en el pavimento, costó 300.000 euros y queda pendiente por ejecutar obras por importe similar. “Parece que hay bastante más problemas en megafonía e instalación eléctrica. El estadio no está en un estado de conservación óptimo”, apunta Montes.

“Tenemos que tomar decisiones sobre lo que hacemos porque tampoco tenemos muy claro quién es el que tiene que hacer las obras en el estadio. De hecho, nosotros para entrar en estadio tenemos que pedirle permiso al Hércules, porque es el inquilino”, añade el director del IVF.

“También es verdad que hay un inquilino y que el inquilino tiene responsabilidad en el mantenimiento del estado”, concluye Montes.

Venta del estadio Rico Pérez

“El IVF no tiene una función inmobiliaria por lo que los activos que tiene están a la venta”. Este es la posición base que tiene el IVF sobre todos sus activos adjudicados aunque, en el caso del estadio Rico Pérez que utiliza el Hércules hay matices.

«La finalidad no es quedárnoslo ni explotarlo y no ha salido a la venta», comenta Montes, que desvela: «Una de las decisiones que tenemos que tomar es si le damos le damos una salida dentro de lo que es la situación habitual de nuestros inmuebles o le damos una salida diferente por la singularidad del estadio. No hemos decidido que es lo que vamos a hacer ahora mismo no está a la venta». Tampoco hay precio de venta.

El Rico Pérez es de la Generalitat por el impago del aval

El estadio Rico Pérez es propiedad del IVF como pago de la deuda que la Fundación del Hércules adquirió con el IVF por las garantías los avales que en su momento se otorgaron desde el IVF a los cuatro clubs principales: Valencia, Levante, Hércules y Elche.

Los avales que afectaron al Valencia, Hércules y Elche acabaron denunciados ante la Comisión Europea aunque, tal y como recuerda Enrique Montes, “curiosamente el del Levante, no”.

Las denuncias que se interpusieron provocaron la apertura de expedientes que acabaron considerando que la ayuda a los clubes de fútbol había sido ilegal en la medida de que no se había notificado como ayuda de Estado. La Comisión Europea decidió que los clubes de fútbol debían devolver la ayuda.

Los clubes de fútbol recurrieron la decisión al Tribunal Superior de Justicia en la Unión Europea, cuya resolución fue a favor de los clubes.

Con este conflicto judicial solucionado, cabe recordar que el IVF avaló préstamos a la Fundación del Valencia, Fundación del Hércules y Fundación del Elche y los préstamos fueron impagados y las entidades financieras ejecutaron los avales.

En el caso del Valencia, el IVF recuperó el 100% a través de la venta de las acciones del club al empresario de Singapur Peter Lim y no en el caso de Elche y Hércules, donde se ejecutaron las garantías. La garantía en el caso del Hércules fue el estadio Rico Pérez, que por este motivo es patrimonio de la Generalitat y el Hércules continúa como inquilino.