Combate el insomnio con este método científico para mejorar tus hábitos de sueño

En los últimos años, el insomnio se ha convertido en una constante en la vida de mucha gente. Fruto del estrés del día a día, de la ansiedad generada por el trabajo, o por algunos malos hábitos, son cada vez más personas las que padecen este trastorno de sueño.

De hecho, el último estudio realizado en España por la Sociedad Española de Neurología, determinó que algo más de 4 millones de personas padecen este trastorno de forma crónica, lo que equivale a cerca de un 15% de la población. Y en referencia a las personas que lo padecen de forma transitoria, la cifra se dispara hasta casi el 35%.

Se trata de un trastorno que en muchos casos requiere de una terapia llevada a cabo por un experto, o incluso de la ayuda de algunos fármacos. Pero en los casos que no son tan graves, en muchas ocasiones basta con revisar algunos de nuestros hábitos para determinar si el problema puede nacer en ellos.

Ya os hemos hablado anteriormente de algunos consejos de expertos en referencia a hábitos como la siesta, o también de algunas técnicas basadas en la búsqueda de la relajación completa cuando no podemos conciliar el sueño. Y en el día de hoy, os hablaremos de otra técnica con base científica cuyo objetivo es ayudarnos a mejorar nuestros hábitos y, por ende, erradicar el insomnio de nuestra vida.

Un método que causa furor en redes

Y es que el método del que vamos a hablar hoy consiste en una serie de hábitos propuestos por la pediatra norteamericana Jessica Andrade, trabajadora del Boston Medical Center, uno de los centros médicos más prestigiosos de la ciudad, además de ser el afiliado a su Universidad de Medicina.

Boston Medical Center.

No obstante, la carrera de Jessica no se centra únicamente en la medicina. Y es que ha logrado hacerse con un hueco en las redes sociales gracias al contenido referente a la salud que comparte en sus cuentas personales. Sin ir más lejos, esta médica/influencer cuenta en Instagram con más de 100.000 seguidores, y en TikTok con casi un millón y medio.

Personas que la siguen precisamente por el contenido relativo a la medicina que publica en sus cuentas personales. Y de entre todos los consejos y técnicas que ha lanzado en sus redes, ha habido un método que ha captado la atención de internet por encima de los demás, y es precisamente una técnica para evitar el insomnio: ‘El Método 10-3-2-1-0’.

Un método con cinco sencillos pasos

Se trata de una técnica que gira en torno a determinados cambios en nuestra rutina para lograr conciliar el sueño de forma natural, sin tener que recurrir a ningún tipo de fármaco que lo haga por nosotros. Y cada uno de los números de esta ciencia hace referencia a un hábito que conviene cambiar.

El ‘10’ hace referencia a no consumir cafeína al menos 10 horas antes de meternos en la cama. Algo que colisiona frontalmente con el café de después de comer, pero que cuenta con efectos muy positivos a la larga. El ‘3’ significa que no se puede comer ni beber alcohol 3 horas antes de intentar dormirnos, dado que el hecho de que el cuerpo se encuentre haciendo la digestión no favorece a los ciclos de sueño según la doctora Andrade.

El número ‘2’ refleja que, 2 horas antes de dormir, tenemos que desconectar del trabajo por completo, para así ir expulsando poco a poco de nuestro cuerpo el estrés de la jornada laboral. El ‘1’ es el punto que probablemente más le costará a mucha gente, y es que la doctora recomienda apagar el móvil una hora antes de intentar dormir. Algo que, por otro lado, es lógico, pues está más que demostrado que la luz de las pantallas no favorece en absoluto la conciliación del sueño.

Por último, el ‘0’ y última cifra de esta técnica, hace referencia al número de veces que necesitarás posponer la alarma, ya que, si cumples los cuatro pasos anteriores, el insomnio pasará a ser cosa del pasado al cabo de poco tiempo. Una técnica que evidencia la importancia de los hábitos a la hora de mantener determinados aspectos de nuestra salud, así como el enorme abanico de posibilidades que ofrecen las redes, permitiendo educar a los usuarios en un campo tan complejo como la medicina.