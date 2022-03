Barré, la competente disciplina europea que combina relajación y ejercicio físico

A lo largo de la historia, han sido muchas las diversas sociedades que han aportado su granito de arena en lo que respecta a diversas disciplinas para poner a tono el cuerpo y la mente. Desde siglos atrás, el equilibrio entre estos dos conceptos ha sido considerado indispensable por todas las culturas, y cada una de ellas cuenta con sus propias disciplinas, algunas de ellas con cientos de años de antigüedad, para lograr alcanzarlo.

Precisamente el hecho de estemos hablando una búsqueda tan longeva, que se lleva realizando desde hace generaciones y aún se continúa buscando a día de hoy, es uno de los factores que supone un gran enriquecimiento a la hora no solo de ayudarnos a encontrar este equilibrio, sino de conocer cómo piensan los miembros de otras culturas, y por qué lo hacen así.

Algo que se ejemplifica con la gran diversidad de alternativas que podemos encontrar dentro de estas disciplinas procedentes de distintas culturas. Por ejemplo, el Yoga, la más famosa de todas, procede de la India. Una de las más famosas y antiguas de Asia, es conocida como el Qi Gong, de la que también os hablamos recientemente.

No obstante, no es necesario viajar a otro continente para conocer disciplinas de lo más interesantes que tengan el objetivo de poner a tono nuestro cuerpo y nuestra mente. De hecho, en Europa existen diversos métodos que, a pesar de no contar con la popularidad de algunos procedentes de otros continentes, sí están cobrando una gran relevancia en las últimas fechas, y hoy os hablaremos de una disciplina en auge: el barré.

El barré, la evolución del ballet

No solo es que sea una disciplina más que interesante, sino que se trata de una doctrina que ni siquiera cuenta con un siglo de antigüedad. Nació en Londres en 1959, de la mano de Lotte Berk, una bailarina alemana que, tras una lesión de espalda, decidió abandonar las clases de ballet y arrancar su propio método de rehabilitación. Un método que, sin saberlo, 60 años más tarde se convertiría en una referencia dentro del mundo del fitness.

Y es que, según los expertos del campo de la salud, esta disciplina combina las mejores partes del yoga, del pilates y la danza, algo evidente, ya que es la evolución de este último concepto.

Se trata de una doctrina en la que trabaja todo el cuerpo, y fortalece en gran medida diversos apartados de los practicantes: aumenta la resistencia y la flexibilidad. Pero, además, al tratarse de diversos ejercicios que combinan actividad aeróbica y anaeróbica, también sirve para quemar grasa y tonificar los músculos.

Una alternativa al cardio muy completa sin salir de casa

Y como siempre, la mejor parte de estos ejercicios, es que puedes llevarlos a casa sin la necesidad de salir de tu casa, puesto que no necesita de una gran infraestructura ni de elementos muy concretos para desempeñar esta actividad. De hecho, fue durante el confinamiento cuando esta doctrina comenzó a adquirir popularidad, debido a que cualquiera podía hacerlo desde su propio hogar siguiendo la guía de un instructor.

Pero, ¿qué hace de esta disciplina una tan completa? El secreto del barré se halla en que combina ejercicios isométricos, en los que se somete a los músculos y articulaciones a mucha tensión, pero de forma estática, evitando así el riesgo de una posible lesión, con ejercicios isotónicos, aquellos en los que el cuerpo sí es sometido a diversos movimientos.

No existe un guía que determine de forma precisa cuáles son los ejercicios a seguir de forma obligatoria, ya que aquí depende un poco de cada usuario y de cómo prefiera ejercitar las diversas partes de su cuerpo. De este modo, lo más recomendable es seguir una clase a través de un vídeo, como el que os hemos facilitado justo arriba, e ir probando qué ejercicios te gustan y cuáles no.

Además de las ventajas previamente mencionadas, que giran en torno a obtener un estado de forma óptimo, esta disciplina también cuenta con algunos de los beneficios que derivan de algunas doctrinas menos físicas como el yoga, que giran en torno a eliminar el estrés, corregir la postura corporal, y, a grandes rasgos, conectar el cuerpo y la mente.