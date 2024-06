Esta nutricionista tiene la fórmula para hacer el helado más saludable del verano

Con la llegada del verano a nuestras vidas, cambian cosas mucho más allá de las temperaturas. Sin ir más lejos, la dieta no tiene nada que ver con la que se apuesta durante el invierno. En esta época del año, los alimentos fríos reinan por encima de cualquier plato de cuchara.

Y dentro de estos alimentos, uno reina por encima de todos los demás, el helado. Y si eres de esas personas golosas, se puede especificar aún más: el helado de chocolate. No obstante, si estás en una dieta de déficit calórico, lo cierto es que no se trata de un alimento muy recomendable. A no ser, claro, que sigas los consejos de Sandra Moniño, la instagramer experta en el ámbito de la nutrición.

La receta de helado de chocolate apta para cualquier tipo de dieta

Es una realidad que los helados industriales son una bomba calórica muy poco recomendable para todas aquellas personas que están buscando bajar de peso. Sin embargo, esta experta en el ámbito de la nutrición tiene en su cuenta de Instagram una lista interminable de consejos para llevar a cabo una dieta equilibrada sin dejar de lado ningún alimento. Y hoy os hablaremos de receta para un helado saludable.

Una receta con la deja atrás todos esos estigmas que dicen que no se puede comer helado sin engordar. Y para ello, la experta en este ámbito solo incluye dos ingredientes en su cuenta de Instagram: en primer lugar, un cacao bajo en calorías, que será utilizado como acompañamiento para dar ese toque dulce y delicioso al helado.

No obstante, la verdadera sorpresa llega de la mano del alimento congelado: plátano congelado. Un plátano que recomienda introducir en la batidora hasta que quede lo suficientemente grumoso como para tener textura de helado, y sobre el que posteriormente se echa ese cacao bajo en calorías, en una cantidad al gusto, siempre y cuando sea sin abusar de ello.

Todos los beneficios de esta receta ideal para el verano

Una receta que no solo da lugar a un delicioso helado que poco o nada tendrá que envidiar a los de supermercado, sino que, además, maximiza los beneficios de estos dos alimentos. Sin ser un elemento que engorde, el cacao bajo en calorías es un excelente saciante, además de que ayuda a regular el colesterol, previene algunas enfermedades cardíacas como la trombosis o la anemia y, además, aunque muchos no lo sepan, disminuye el riesgo de diabetes.

El plátano, por su parte, aunque se encuentre congelado, mantiene todos los beneficios de su estado natural: es una gran fuente de energía, algo que resulta muy útil para el verano, cuenta con un alto contenido en potasio, que ayuda a disminuir la presión arterial, y también un alto contenido en fibra, lo cual sirve, entre otras cosas, para disminuir el colesterol.

Y de la mano de estos dos sencillos ingredientes, podrás seguir llevando a cabo una dieta sumamente equilibrada, pero sin por ello tener que dejar de lado este verano un alimento tan clásico como lo es el helado. Porque de la mano de recetas como esta, el helado y la dieta ya no son dos conceptos absolutamente incompatibles.