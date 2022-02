Recuperar una conversación de Instagram eliminada por error es posible: te explicamos cómo hacerlo

Probablemente muchas de tus conversaciones más importantes o dignas de recordar hayan sucedido en Instagram. Esas primeras respuestas a una historia, la conversación con alguien que querrías olvidar o incluso aquellas que has acabado eliminando por error. Muchos de esos chats habrás pensado alguna vez en recuperarlos, pero seguro que no sabías que eso era posible… Hasta ahora.

Las políticas de privacidad y almacenamiento de Instagram permiten la recuperación de conversaciones y fotos que alguna vez has eliminado. Sin embargo, no es tan fácil ni inmediato. Para poder recuperar estos archivos deberás iniciar un proceso cuyo primer paso es descargar una copia de seguridad de tu información compartida en la red social. Cuando inicias este proceso, aparece una advertencia de que podría tardar hasta 48 horas.

Si te estás preguntando cómo hacer para poder recuperar esa conversación perdida o esos archivos que pensabas que nunca volverías a ver, te explicamos cómo. Lo primero es abrir la aplicación de Instagram y acceder a tu propio perfil. Una vez ahí, deberás ir a las tres líneas horizontales de la parte superior derecha de la pantalla donde se abrirá un menú.

Cómo recuperar archivos eliminados en Instagram

En ese menú desplegable aparecerán varias opciones y deberás pulsar sobre la que dice “Tu actividad”. Dentro de este apartado deberás bajar hasta abajo del todo y hacer click en “Descargar tu información”. Una vez dentro se te pedirá tu cuenta de e-mail y después ya podrás pulsar el botón de “Solicitar descarga”.

Como bien indica la advertencia generada por la app, Instagram podría tardar un límite de 48 horas en mandarte un correo electrónico con un enlace al archivo que almacena tus fotos, comentarios, información de perfil y otros datos como, por ejemplo, las conversaciones, incluidas las que ya habías eliminado.

Una vez que has recibido el correo con tu información de usuario, tendrás cuatro días para acceder al enlace y descargar el archivo, que aparecerá comprimido en formato ZIP. Una vez pasado este tiempo el enlace se inhabilitará y ya no podrás acceder a él hasta volver a solicitar tu información en la app siguiendo los pasos descritos anteriormente.

Esta opción no mucha gente la conoce y puede ser realmente útil si quieres recuperar algún tipo de archivo o fotografías que ya dabas por perdidas y que necesitas o te gustaría recuperar. No es la primera vez que borramos alguna conversación ya sea para que no aparezca en tu bandeja de entrada o porque en ese momento pensabas que ya no querrías verla más, pero más tarde acabas arrepintiéndote.

Es un proceso muy sencillo y útil que cualquier usuario de la red social puede seguir fácilmente para obtener de una manera sencilla toda su información y datos que ha ido acumulando en Instagram. Con apenas unos toques, tendrás en menos de dos días un archivo en tu correo electrónico que recoja todo tu paso por la aplicación, e incluso aquellas conversaciones que creías que no volverías a ver más.

Recuerda que tu información es siempre privada y las políticas de Instagram están ideadas de forma que no cualquier persona pueda acceder a estos datos. Por eso requiere introducir el e-mail de la cuenta que sólo tú conoces y, además, no será inmediato, por lo que te asegurarás que seas la única persona que pueda acceder a ese documento. ¿Quieres recuperar alguna conversación o archivos perdidos? ¡Prueba ahora!