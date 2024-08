5 alimentos ultraprocesados que no deberías dar ni a tu peor enemigo

En infinidad de ocasiones, hemos podido escuchar que una dieta equilibrada es la clave para mantener un estilo de vida saludable. Posiblemente, el pilar fundamental de una vida sana junto a la actividad física. Y por suerte, de la mano de nuestros supermercados de confianza, podemos encontrar una enorme variedad de productos para conformar nuestra dieta.

Sin embargo, esta enorme variedad puede terminar por convertirse en un arma de doble filo. Y es que del mismo modo que el amplio catálogo de estas plataformas no ofrece un sinfín de posibilidades, también incluye algunos alimentos ampliamente desaconsejados por expertos nutricionistas. Y el experto nutricionista de TikTok, @doctorzynko, nos habla sobre cinco de ellos.

Los cinco alimentos prohibidos que este tiktoker recomienda eliminar de tu dieta

En un vídeo que cuenta con casi 15.000 me gusta, el doctor menciona cinco productos que debes eliminar de tu dieta si quieres llevar una vida saludable. Y comienza la lista hablando de un habitual, las patatas fritas. El motivo que lleva a este producto a ser desaconsejable para prácticamente cualquier dieta gira en torno a su alto contenido en calorías y grasas saturadas. Pero a mayores de esto, el método de cocción de las mismas puede derivar en la producción de sustancias dañinas para nuestro organismo.

Posteriormente, desaconseja el consumo de todo tipo de productos de panadería. Y no se refiere únicamente al pan, que cuenta con un alto contenido en sodio y no es especialmente beneficioso en ninguna dieta, sino que engloba también toda la bollería artesanal. Si bien esta no es tan nociva como la industrial, la mayoría de la bollería cuenta con altísimos índices de calorías, azúcar y grasa.

La lista continúa con otro habitual en estas listas negras, que son los refrescos y bebidas azucaradas. Como su propio nombre indica, su alto contenido en azúcar o gas ya son de por sí aspectos negativos, que pueden tener un impacto directo en el colesterol o la glucosa en sangre. Pero es que, además, el consumo de este tipo de bebidas está directamente relacionada como la diabetes o un mayor riesgo de accidentes cardiovasculares.

El cuarto lugar en su lista lo ocupa un clásico de la comida rápida de supermercado para esos días que no nos apetece cocinar: los congelados. Y para mayor exactitud, habla sobre las pizzas, nuggets y patatas fritas congeladas. El motivo por el que excluye a estos alimentos de su lista de aconsejables, gira principalmente en torno al método de cocina, ya que hace un gran uso de aceite, y resultan siendo alimentos con un alto contenido en grasa.

Por último, y siendo otro de los habituales en la dieta de mucho, son los cereales. Evidentemente no habla de aquellos cereales de avena o dietéticos para acompañar tus desayunos, sino todos aquellos cereales industriales que cuentan con altos índices de azúcares añadidos, lo cual puede conllevar una acumulación de los triglicéridos en el organismo, así como diversas enfermedades tales como la diabetes.