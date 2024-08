¿Tienes estos encurtidos en casa? La OCU te dice por qué debes tirarlos

La gastronomía española cuenta con muchos productos clásicos que, con el paso de los años, se han convertido en el acompañamiento imprescindible para cualquier vermú o reunión entre amigos. Entre todos esos clásicos que no pueden faltar en ninguna sobremesa, los encurtidos destacan como uno de los favoritos de miles de personas. Sin embargo, la OCU ha desvelado que no todo es lo que parece.

Es cierto que muchos nutricionistas destacan varios efectos positivos sobre la salud de los encurtidos. Entre ellos, destacan el hecho de ser excelentes para la flora intestinal o para una mejor digestión, además de que son alimentos que activan el metabolismo. Sin embargo, uno de los últimos estudios de la OCU ha desvelado que algunos de estos pueden no resultar aptos para el consumo.

Estos son los encurtidos que la AESAN prohíbe de manera firme

No obstante, no hay por qué hacer saltar las alarmas: no, los encurtidos no son malos. El problema nace a raíz de una advertencia lanzada por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, más comúnmente conocida como AESAN, que no indica un problema con los encurtidos a nivel global, sino con una marca de estos encurtidos en concreto: CORBÍ.

El problema fue desvelado a raíz de una denuncia anónimo, y determinó que esta marca había estado distribuyendo productos no altos para el consumo en latas con fechas que supuestamente venían en cinco años vista. El modus operandi de la empresa consistió en mezclarlos con productos aptos con el objetivo de dar salida a esos encurtidos en mal estado.

Un acto que llevó al gerente de la empresa a ser detenido, acusado por un delito contra la salud pública. No obstante, tal y como indicó posteriormente la AESAN, las materias primas empleadas posteriormente al suceso por CORBÍ son correctas, por lo que la empresa volverá a comercializar sus productos a partir del tres de mayo de 2026. Pero, ¿qué hacer con los productos afectados?

En concreto, dentro de todos los productos comercializados por la marca, solo tres de ellos se encuentran afectados por esta práctica: el cóctel de aceitunas en todos sus lotes, las aceitunas partidas de Jaén en los envases de 9 kilogramos, y las piparras dulces en aceite de oliva en sus envases de 1,6 kilogramos y 220 gramos son los productos que debes desechar si los tienes en tu despensa.

Es importante tirar todos y cada uno de estos productos independientemente de la fecha de vencimiento que ponga en su tapa, ya que tal y como ha determinado la AESAN, se trata de productos no aptos para el consumo. Por todo ello, si no quieres sufrir problemas de salud, estos encurtidos deben dejar de formar parte de tu frigorífico o tu despensa de forma inmediata.