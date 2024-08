Despídete también de este snack: la UE prohíbe su venta

Desde hace muchos años, existen algunos clásicos imprescindibles en los armarios de millones de hogares españoles. A la hora de disfrutar de un tentempié en forma de vermú o de reunión con cualquier amigo o familiar, las patatas fritas se antojan como el snack principal para disfrutar. Y si entrásemos a concretar un poco más, las patatas de jamón son unas de las favoritas de muchos.

Como ocurre con todos los alimentos procesados, no es necesario ser un experto nutricionista para saber que estos alimentos deben ser consumidos con moderación. Pero para ocasiones puntuales, el disfrute de este tipo de alimentos no es desaconsejable. Sin embargo, si eres de esos que adora las patatas fritas de jamón, tenemos malas noticias para ti.

La UE eliminará del mercado las patatas fritas sabor jamón en menos de un año

Unas malas noticias que implican que, si nada cambia, tan solo podrás disfrutarlas durante los próximos meses. El motivo que esconde esto es que la Unión Europea prohibirá la distribución de esta fórmula, siguiendo los consejos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tras un estudio realizado sobre varias de estas patatas.

Una decisión que se apoya sobre el estudio llevado a cabo por este organismo, que ha determinado que este tipo de patatas contienen ocho aditivos de aroma ahumado que conllevan riesgos para la salud. Unos aditivos imprescindibles para la creación de estas características patatas, y que tal y como ha demostrado la EFSA, puede llegar a dañar el material genético de los consumidores, derivando en graves enfermedades como el cáncer.

El motivo que lleva a este es el ahumado artificial, empleado en la fórmula no solo para potenciar el sabor de estas patatas fritas, sino también para facilitar su conservación con el paso del tiempo. Y es que se ha determinado que la presencia de aromatizantes sintéticos debe eliminarse por completo de los procesos de fabricación de todos los snacks y elementos en los que estén incluidos.

Y es que no solo son estas patatas fritas las que se encuentran afectadas por este nuevo aspecto relacionado con la sanidad alimenticia, sino que también afecta a salsas, sopas de sobra, y diversos productos cárnicos, que han recurrido a lo largo de los años a este ahumado artificial con el objetivo de potenciar el sabor de los productos en cuestión.

Sin embargo, no todas las noticias son negativas, ya que estas medidas entrarán en vigor a partir de la primavera de 2025. Algo que no solo implica que podréis disfrutar de estas patatas hasta entonces, sino que las marcas que hagan uso del ahumado artificial tendrán cinco años para reelaborar sus recetas, por lo que los productos que utilizan esta fórmula entre sus ingredientes, estarán en el mercado hasta 2030. Ahora solo depende de cada uno seguir consumiéndolos o no.