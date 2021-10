Aldi tiene a buen precio el mango, un manjar que ayuda a mejorar la memoria

Aldi siempre lleva a España productos de todo tipo, incluso, de los más exóticos. Y ese es el caso del mango, una de las frutas más solicitadas por todos, pero que es un manjar difícil de encontrar. En muchos establecimientos no suele haber, y Aldi es uno de los pocos lugares en los que se pueden comprar. No solo eso, si no que, además, está disponible a un muy buen precio.

Porque por poco más de dos euros, se puede disfrutar de un kilo entero de mangos. Y los que lo compran siempre repiten, pues destacan el sabor único y la buena calidad del producto, que no es de importación, si no que es de origen español. Algo que es sorprendente, pues en los únicos países que salía era en India, Brasil, Madagascar, Israel, Australia, Chipre o Egipto, además de varias zonas del este de África, Centroamérica o algunas regiones de Estados Unidos.

No obstante, se ha ido introduciendo a España poco a poco, sobretodo en las Islas Canarias, donde es muy fácil verlo. Y también en Málaga y Granada, donde ya hay miles de hectáreas de cultivo, y que han provocado que sea el país europeo con mayor producción de mango. Así que lo que vende Aldi es 100% nacional, motivo por el que hay tanta cantidad, y de tan buena calidad.

Antes, cuando llegaba de otros países, solía ir cargado de conservantes y otros productos, para evitar que se estropeara, pero eso afectaba al sabor. Por suerte, ya es posible disfrutar del mango y de sus beneficios sin necesidad de tener que irse a ningún país exótico.

Los múltiples beneficios del mango

Porque el mango, además de ser un placer para el paladar, presentan una larga lista de propiedades nutritivas y beneficiosas para el cuerpo humano, si se consume con regularidad. Es muy rico en aminoácidos, calcio, hierro, magnesio, potasio y vitaminas C, E y A.

Los fenoles que hay en el mango también son muy buenos contra el cáncer, y ayuda a prevenir el cáncer de próstata, y a retrasar el desarrollo del cáncer de colon y de hígado. También es bueno para la vista, la piel, el aparato digestivo y para combatir la anemia y la diabetes, gracias a sus niveles de glucosa y de hierro.

Por último, estimula y mejora la memoria, pues contiene ácido glutamina. Aldi se suma a la campaña de recomendar el consumo de mango.