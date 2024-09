¡Atención! El alimento prohibido que la OCU recomienda eliminar de ciertas dietas

Todo el mundo sabe o debe saber que una de las bases de un buen estado de salud es una alimentación saludable. Precisamente por ello, y junto a un estilo de vida activo, resulta fundamental llevar a cabo una dieta cuidada, pero, sobre todo, equilibrada. Y del mismo modo, todo el mundo sabe qué alimentos deben conformar estas dietas y cuáles no.

Más allá de esto, este tipo de dietas se hacen aún más relevantes a edades avanzadas, en los que la salud es más delicada, y por ese motivo requiere una atención aún mayor. Sin embargo, no todo es siempre blanco o negro, y hay algunos alimentos que a priori son recomendables para todo el mundo, que pueden resultar peligrosos a partir de ciertas edades.

La OCU advierte sobre el riesgo de la presencia de un clásico en muchas dietas

Existen algunos alimentos que conforman la gran mayoría de dietas de millones de personas alrededor de todo el mundo. Desde aquellos que consumen carne y pescado, hasta aquellos otros que no, y conforman su dieta a base de verduras, hortalizas, y, en general, todo tipo de legumbres. Sin embargo, la OCU ha querido advertir sobre el riesgo de un alimento que puede resultar peligroso.

Un alimento cuyo anuncio ha hecho saltar todas las alarmas, ya que se trata de un tipo de arroz que puede resultar muy perjudicial en personas a partir de 70 años. No obstante, es importante no hacer saltar las alarmas, ya que no se trata del arroz común, sino de uno menos habitual, como es el caso del arroz de levadura roja.

Los motivos tras la recomendación de la OCU respecto a este peculiar arroz

Un producto de procedencia asiática cuyo principal aspecto a favor gira en torno a sus efectos beneficiosos sobre el colesterol, ya que se trata de un alimento que mejora los niveles del mismo. Entonces, ¿cuál es el problema del que advierte la OCU? La cuestión deriva del proceso de fermentación de este tipo de arroz, que se realiza a base del arroz blanco, en un proceso en el que la levadura se encarga de, de alguna forma, tintar el arroz.

Precisamente eso es lo que brinda a este arroz ese color tan característico, que se basa en la presencia de la monacolina K en este arroz. Y si bien se pensaba que este componente era ideal para reducir los niveles altos de colesterol, tal y como informa la OCU, recientes estudios han señalado que entraña ciertos riesgos, que se pueden traducir en trastornos gastrointestinales, daños hepáticos o todo tipo de daños musculares.

Sin embargo, en el mismo informe, la OCU lanza otra advertencia: las embarazadas y madres lactantes también están dentro del grupo de riesgo, debido también a la posibilidad de desarrollar una larga lista de daños hepáticos y renales. Por ello, y a pesar de los beneficios demostrados de este tipo de arroz, es fundamental tener en cuenta los riesgos que entraña para la salud si te encuentras dentro de uno de estos grupos de riesgo.