Apple golpea a Android con un anuncio oficial que asusta a futuros compradores

Sin duda Apple gana por goleada a Android en la venta de sus terminales. La marca de Cupertino sigue siendo una de las más deseadas año tras año. Y más ahora que ha dado una nueva oportunidad a sus smartphone, para que sus compradores vean que no todo es negocio. La firma de la manzana alarga la vida de sus teléfonos. Todo tiene un principio y un final, incluso nosotros mismos, por eso los iPhone no iban a ser menos. Como mucho tienen unos cinco años de vida, justo cuando su programa se queda obsoleto.

Si eres una persona que no busca la novedad, no le importa no tener una mejora en la cámara o más espacio de almacenamiento porque apenas usa el iPhone, puede alargar la vida mucho más que otro que lo usa con mucha frecuencia y le encanta estar a la última. Sin embargo, el problema llega cuando el soporte ya no va con tu móvil y no se puede actualizar.

Apple da una segunda oportunidad al iPhone 6 y iPhone 6S

Ahora mismo el iPhone 6 y iPhone 6S son los que deberían morir. Sin embargo, Apple les ha dado una segunda oportunidad y ya se pueden actualizar con el nuevo sistema operativo iOS 15. El iPhone 5s tenía cinco años cuando recibió su última gran actualización a iOS 12, pero nunca recibió iOS 13 al año siguiente y así con el resto de modelos de la compañía.

A diferencia de Android, Apple es quién más alarga la vida de los terminales de sus dispositivos. Ofrece 5 años de actualizaciones y soportes de seguridad, mientras que Google solo ofrece 3 años para su Pixel y Samsung ahora ofrece 4 años de soporte, pero solo 3 de actualizaciones a Android.

El iPhone 6 se convertirá por tanto en el más longevo hasta la fecha. Sus propietarios no tendrán que deshacerse de el y podrán seguir confiando en el producto con el nuevo iOS 15. Se desconoce si seguirán con la misma estrategia de cara a los próximos terminales.

No obstante, lógicamente, no podrá hacerse con las actuales características de los terminales. Muchas de las nuevas características no funcionarán con el procesador A9 Bionic de esos móviles: búsqueda visual, el texto en vivo en las fotos, el modo de retrato en FaceTime y algunas más dependen del chip A12 Bionic que integran los más modernos.