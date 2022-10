Hazte con unas botas militares para el otoño, Mango tiene el modelo ideal

Las botas militares se han convertido poco a poco en casi un imprescindible en el fondo de armario, al menos, en el de las chicas más cañeras, por eso no es de extrañar que sigan protagonizando muchos de los looks mas inspiradores del street style.

Cuando hablamos de botas militares, automáticamente nos viene a la cabeza Dr Martens, todo un clásico que maneja como nadie este tipo de diseños. Nos encantan las de la marca inglesa pero reconocemos que sus precios, no son aptos para todos los bolsillos.

La buena noticia es que siempre que algo triunfa, siempre surgen marcas low cost que se inspiran en las originales, democratizando un poco la tendencia y adaptándolas a todos los bolsillos.

Mango tiene entre su nueva colección unas botas estilo militar que se venden por muy poco dinero, ideales para entrar pisando fuerte el otoño. Un tipo de bota que nunca pasa de moda son las de inspiración militar. Un buen básico que nos puede acompañar año tras año para hacernos ver lo mejor de un tipo de complemento perfecto para lucirnos en el día a día.

Botas militar de Mango

Un calzado que de su diseño destacamos la suela track, la puntera redondeada, l a media caña y los cordones hasta arriba. Pero sobretodo los conquista por el detalle acolchado en los laterales, que le dan un puntito más cálido y soft para las que buscan seguir la tendencia de forma más discreta.

Son unas botas negras que combinan con todo. Este tono unido al hecho de que conseguiremos un estilismo de esos que destacan, nos ayudará a darle a nuestro look el acabado qué buscamos. No importa que vayas con vestidos o trajes, este calzado quedará bien, no solo con los vaqueros del día a día.

La suela gruesa te hará ganar unos centímetros. Nunca estará de más conseguir que con una suela de este tipo un poco más altura. No podrás dejar escapar estas increíbles botas que se venden por 69,99 euros en Mango.