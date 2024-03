Las camas nido más ergonómicas del catálogo de Ikea

Dentro de todos y cada uno de los complementos que juegan un papel fundamental en la decoración de un espacio, hay algunos que cuentan con una importancia mayor que otros. Por ejemplo, no existe un salón sin sofá, un baño sin lavabo, o una habitación sin cama. No obstante, existen muchas variantes en lo que respecta a la distribución de cada espacio.

Y es que, por otro lado, la distribución del espacio juega un papel fundamental en lo que respecta a elegir un modelo u otro de cada uno de estos complementos. Por ejemplo, en habitaciones con espacios reducidos, parece lógico apostar por camas compactas en la medida de lo posible. Algo de lo que son plenamente conscientes en Ikea.

En lo relativo a las habitaciones, existen pocas opciones más efectivas que las camas nido para ahorrar espacio. Unas camas que, en resumidas cuentas, consisten en un conjunto de dos camas que se distribuyen con una plegada bajo la otra. Teniendo en cuenta este concepto, en Ikea no solo tienen algunas opciones idóneas, sino que dan alguna que otra vuelta de tuerca a este concepto.

La opción idónea para ahorrar espacio en tu habitación

Comenzando por estas camas nido, hay una en el catálogo de Ikea que destaca por encima de todas las demás: SLÄKT. Una cama nido al uso, que utiliza una estructura de una cama plegada sobre otra, que se hace ideal especialmente para la habitación de los niños, ya sea para que la compartan dos hermanos o para recibir cualquier visita de un amigo.

No obstante, más allá de los dos colchones, esta estructura incluye también dos cajones en la parte inferior, en los que podremos guardar mantas, almohadas, edredones… Destaca también por un diseño completamente blanco que encaja a la perfección con habitaciones con todo tipo de estética, y, además, de la mano de unas medidas de 206×189 centímetros estando desplegada, es la cama nido por excelencia de la web de Ikea, donde podréis encontrarla por un precio de 279 euros.

La opción más práctica para ahorrar espacio en una habitación

Sin embargo, también se puede dar el caso de una habitación tan estrecha que ni siquiera haya espacio para desplegar la cama de abajo. En este caso, Ikea cuenta con otra solución distinta, pero igual de práctica: KURA. Una cama pensada también para los peques de la casa, y que consiste en una cama reversible que se puede girar sobre sí misma.

Esto quiere decir que, en tan solo un movimiento, podemos colocar el colchón arriba o abajo, dejando el espacio restante como un espacio para que los niños jueguen o pasen el resto de los ratos que no están en la cama. Todo ello, de la mano de una estructura de pino macizo que asegura la estabilidad de los niños, independientemente de la posición en la que coloquen la cama. Y con unas medidas de 209×99 centímetros, está disponible en la web de Ikea por un precio de 199 euros.

Guarda todo debajo de la cama de la mano de Ikea

Otros tantos, por otra parte, no querrán hueco para una cama extra, sino para guardar todos los complementos de cama o todo tipo de elementos que quieran tener a mano. Y si con los cajones de SLÄKT no es suficiente, Ikea ofrece HEMNES como solución, la estructura diván con tres cajones en los que podremos guardar todo a lo que no encontremos espacio.

Disponible en color gris o blanco, en función del que más se adapte a la estética general de nuestro hogar, este complemento de Ikea destaca por ser multiusos: actúa como cama individual, cama doble, un sofá o un simple espacio de almacenaje. Y es que tirando del somier de abajo podremos hacer de esta una cama doble con la que podrán dormir dos personas. Una de las soluciones por excelencia de la web de Ikea, donde podremos encontrar este producto por un precio de 399 euros.