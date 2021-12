No es barata, pero se ha convertido en la cama de Ikea más aclamada y es de matrimonio

No hace falta buscar más en caso de querer comprar una cama de matrimonio, porque en Ikea hay una solución perfecta para eso. Y es que el Tujford, nombre del artículo en cuestión, se ha convertido en una solución ideal para esas personas que necesiten renovar su cama, o comprar una más grande. No es barata, pero su precio queda amortizado solo con ver las increíbles ventajas que ofrece, y que no son pocas, en absoluto.

Su coste es de 699 euros, y sus dimensiones son de 160 x 200 centímetros, lo que la hace ser lo suficientemente grande para que puedan dormir dos personas sin ningún tipo de problema. El cabecero curvo es una de sus novedades, y es ideal para momentos de relax y de descanso, ya que es perfecto para apoyarse en él, mientras se mira el móvil, se lee un libro o se toma un café. Se puede decir, prácticamente, que es como estar sentado en el sofá.

Tujford

El diseño de la cama es muy elegante, con líneas depuradas, y el tapizado se ve impecable desde todos los ángulos, lo que hace que la cama se pueda poner en el centro de la habitación. Las patas de metal son muy resistentes y estables, y el tapizado suave y con textura tiene una confección impecable, con un efecto jaspeado en dos tonos. También incluye el somier de láminas y la viga central.

Aunque, sin lugar a dudas, la gran ventaja que tiene esta cama, y el principal motivo de su éxito en ventas en Ikea, tiene como explicación los cuatro cajones que incluye bajo el colchón. Son perfectos para poder almacenar cosas, y tener el dormitorio perfectamente ordenado. En caso de no saber donde guardar ropa, edredones, almohadas u otras cosas, el Tujford es perfecto, y los cajones se abren y se cierran sin hacer ruido.

Lo único que Ikea advierte es que la ropa y el colchón se venden por separado.