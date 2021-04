Carrefour termina con uno de los problemas del teletrabajo por 10,99 euros

La cadena de Supermercados Carrefour ha sacado a la venta este cojín masajeador que se convertirá en un valioso aliado no solo para mantener una postura cómoda y sana sino para mantener la zona lumbar libre de tensiones.

Con la irrupción de la pandemia de la covid-19 en nuestras vidas muchas cosas han cambiado. entendemos las relaciones sociales de otra manera, planificamos a menor tiempo vista y realizamos las actividades que se nos permite un día sí y otro no mientras contamos los días para que esta pesadilla termine y podamos recuperar un atisbo de normalidad.

No obstante, es evidente que algunos de los cambios que hemos sufrido han llegado para quedarse, pues han resultado ser útiles y puede que incluso cómodos. en relación con nuestra vida laboral, probablemente, el más obvio sea la implementación del teletrabajo.

Cojín masajeado de Carrefour

Muchas de las entidades que obligaban a acudir a la oficina y han visto que la eficiencia no ha disminuido tras la implementación del teletrabajo es probable que mantengan estas medidas temporal o definitivamente. No obstante, el teletrabajo implica ciertos riesgos a nuestra salud ya que no contamos con el equipo adecuado para realizar nuestras funciones laborales.

Además, pasar un mínimo de 8 horas sentados en sillas incómodas puede llegar a ser muy perjudicial para nuestra espalda, por lo que, a falta de una silla de calidad, conviene tener en cuenta todas las opciones que el mercado nos brinda para mantener compuesta una de las zonas más desgastadas de nuestro cuerpo.

Cojín masajeado de Carrefour

Según explica la franquicia en la página del producto, este cojín masajeador “está diseñado para que pueda tener la zona de los riñones completamente apoyada y en general las piernas y toda la espalda cuando esté sentado” ya que “Obliga a mantener permanentemente una posición corporal correcta, a permanecer erguido y a evitar adoptar posturas inadecuadas para la espalda”.

Además, “resulta muy agradable y cómodo y aporta un gran alivio de la tensión muscular localizada en la zona lumbar” gracias a que está pensado para un uso constante en situaciones “en las que se está sentado un tiempo prolongado”.

En este sentido, este cojín no solo es válido para el teletrabajo, sino que sirve perfectamente para cuando hagas viajes en coche, cuando trabajes desde la oficina o realices cualquier actividad sentado. Podrás llevarlo cómodamente donde necesites gracias a sus reducidas dimensiones de 33 cm x 35 cm x 11’5 cm.