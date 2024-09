¡Atención! El clásico ‘llama-cuelga’ ahora es una peligrosa estafa según la OCU

A lo largo de los últimos años, el desarrollo tecnológico ha puesto a nuestro alcance un sinfín de posibilidades en todos los aspectos. Sin ir más lejos, ahora, con la ayuda de un teléfono móvil, no existe prácticamente ninguna actividad que no podamos llevar a cabo. Un poder que muchos utilizan para un bien, mientras que muchos otros, lo utilizan con fines nocivos.

Y es que de la mano del desarrollo tecnológico ha tenido lugar con el paso de los años la proliferación de las estafas online, que se cobran año tras año millones de víctimas. Siendo algunas más eficientes que otras, existen muchas que ya son generalmente conocidas por los usuarios, mientras que otras no lo son tanto. Por ello, la OCU trata de ponernos en alerta contra todas y cada una de ellas.

Así es la estafa online en la que puedes caer sin darte cuenta

Entre las más comunes destaca el phising, que consiste en una técnica de correos electrónicos en los que los estafadores suplantan a una entidad existente, o el vishing, que busca hacer algo similar pero a través de una llamada telefónica. Sin embargo, y si estas son cada vez más sencillas de identificar, existen otras como el Wangiri, que se ha convertido en una de las más peligrosas.

Si bien no tiene una traducción concreta al castellano, esta estafa se basa en lo que conocemos como la clásica llamada perdida de toda la vida. En muchas ocasiones, recibimos una llamada de un número desconocido, y si no hemos podido responder al instante, devolvemos la llamada para comprobar de quién se trata. Una simple acción en la que pueden estafarte miles de euros.

Y lo peor de todo es que probablemente ni siquiera te des cuenta de que has sido víctima de una estafa, ya que, al descolgar la llamada, no recibirás respuesta. Lógicamente, al cabo de unos segundos y al observar que no hay respuesta a tus preguntas, lo más lógico es que termines colgando, pero bastarán unos segundos para que caigas víctima de esta estafa.

Los consejos de la OCU para evitar ser víctima de esta estafa

El motivo de ello se basa en que el número al que has devuelto la llamada se trata de un número de tarificación especial, muy probablemente ubicado en el extranjero, que cobran una cantidad desorbitada simplemente por el establecimiento de la llamada, sin tener en cuenta a mayores el tiempo de conexión. Es por ello que, ya sea a través de música de espera, mensajes pregrabados o un silencio que busque mantener en espera al usuario, es una trampa en la que es fácil caer.

Por ello, y teniendo en cuenta que cada vez es más sencillo se víctima de una de estas estafas, desde la OCU instan a sus usuarios a solucionarlo por la vía rápida: no respondiendo a las llamadas perdidas. No obstante, si estas esperando una llamada importante y quieres salir de dudas, una sencilla búsqueda en internet con el número del remitente te ayudará a descubrir si, efectivamente, se trata de una estafa o es una llamada verídica, por lo que, ante la duda, es muy sencillo resolver la incógnita sin caer en su trampa.