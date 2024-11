Una conocida instagramer nos cuenta cuál es el agua más saludable y qué debes evitar al elegirla

De entre todos los elementos que componen la dieta de una persona, existe uno que debe hacer acto de presencia de forma frecuente para llevar un estilo de vida saludable: el agua. No solo por los motivos obvios, que giran en torno a que un ser vivo no puede vivir sin agua, sino que un consumo regular de agua puede tener efectos muy beneficiosos para la salud.

De acuerdo con las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos, un hombre adulto debe consumir alrededor de 3,7 litros de agua al día, mientras la cifra recomendable para una mujer es de 2,7 litros diarios. Y es que aunque pueda parecer algo poco importante, un consumo adecuado de agua tiene efectos sumamente positivos para la salud.

¿Es importante el envase en el que consumimos el agua?

Entre los muchísimos beneficios que el agua aporta a nuestro organismo, destacan la termorregulación, la mejora del sistema inmunológico, la reducción de la fatiga, el dolor de la cabeza o migrañas, o también la disminución de la probabilidad de que aparezcan ciertas enfermedades tales como el cáncer. Sin embargo, más allá de estos beneficios, existe una pregunta: ¿es importante el envase en el que tomemos el agua?

Estamos hablando de una pregunta que mucha gente ni siquiera se habrá planteado, pero la nutricionista Blanca García-Orea, mejor conocida en Instagram como @blancanutri, donde cuenta con más de un millón de seguidores, no solo ha lanzado una pregunta, sino que también ha brindado una respuesta que ha sorprendido a más de uno. Porque sí, sí existen formas más saludables que otras de beber agua.

Todo gira, tal y como afirma la nutricionista, en el envase en el que consumamos la misma. Lo habitual a la hora de comer o cenar, es servir el agua a los vasos desde una botella de vidrio. Sin embargo, para otras actividades, tales como ir al gimnasio o salir a comer en un picnic, es muy habitual el uso de las botellas de plástico para llevar el agua de una forma cómoda y práctica. No obstante, en lo relativo a este último formato, la nutricionista tiene algo que contarnos.

No quiere decir, ni mucho menos, que el agua embotellada sea una opción nociva, que no lo es. De hecho, dados los múltiples controles de calidad y pureza, además de los estrictos procesos de filtrado por los que pasa, estas opciones embotelladas son, desde muchos puntos de vista, beneficiosas. No obstante, tal y como afirma la nutricionista, cuenta también con microplásticos que actúan como disruptores endocrinos, que, a grandes rasgos, son sustancias capaces de alterar el correcto funcionamiento de nuestro organismo.

Pero, ¿por qué? Estos disruptores endocrinos pueden provocar la aparición de diversas patologías previas metabólicas, respiratorias, cardiovasculares u hormonales, ya que son capaces de imitar a nuestras hormonas. Por ello, la nutricionista recomienda el agua en vidrio como la opción idónea para consumir agua allá donde vayamos. No obstante, también recalca que se trata de una opción sumamente cara, por lo que menciona los filtros de agua como una opción ideal para eliminar las impurezas del agua embotellada.

No obstante, para aquellas ocasiones en las que no quede más remedio que consumir agua embotellada, recomienda el consumo de agua de mineralización débil con residuo seco, ya que es un término medio entre un agua sin minerales, que, como todo el mundo sabe, no hidrata si no cuenta con la presencia de estos minerales, y un agua de mineralización fuerte, que podría ser excesivamente dura para los órganos de eliminación, como puede ser el riñón. Porque, aunque no lo parezca, beber agua también requiere de mucha atención al detalle si queremos hacerlo de una forma saludable.