Decathlon tiene un descuentazo en el complemento ideal para celebrar un picnic este otoño

Este otoño, a pesar de que comenzó como uno de los más calurosos que podemos recordar, está derivando en algunos de los imprevistos meteorológicos más fuertes que han tenido lugar en los últimos años, de la mano de las DANAS, las borrascas… Algo que, como bien saben en Decathlon, cambia por completo nuestra forma de llevar a cabo diversas actividades.

Sin ir más lejos, todo parece indicar que las actividades al aire libre ya no son una opción viable hasta que la primavera vuelva a hacer acto de presencia. Sin embargo, los amantes de este tipo de actividades, no están dispuestos a renunciar a ellas por completo. Y en Decathlon encuentran las herramientas idóneas para conseguirlo.

El complemento de Decathlon con el que podrás disfrutar este otoño del aire libre

Para algunas personas, disfrutar los domingos de un picnic al aire libre, ya sea en el campo o en el jardín de su casa, es una actividad a la que no están dispuestos a renunciar. Y para todos aquellos que quieren seguir llevando este tipo de actividades a la práctica, pero no quieren sufrir los efectos de la lluvia o el frío, Decathlon tiene la solución: la carpa plegable California.

La carpa plegable California. Foto: El Corte Inglés.

Se trata de un complemento que cuenta con unas medidas de 3×3 metros, de la mano del cual podremos disfrutar de cualquiera de estas actividades al aire libre sin que la lluvia estropee la velada. Esto se debe a que cuenta con una lona de nylon resistente al agua, gracias al cual las precipitaciones no volverán a ser un problema.

Además, debido a este material, también disminuye la sensación térmica, por lo que no sufriremos el frío del mismo modo que si estuviéramos totalmente al aire libre. Por otro lado, de la mano de un diseño muy ergonómico, es posible no solo plegar y guardar la carpa cuando no la estemos utilizando, sino que también podremos desplegarla en cuestión de segundos, por lo que es sumamente fácil de colocar.

Un complemento ideal para todos aquellos que no están dispuestos a renunciar a este tipo de actividades ni siquiera ahora que el mes de noviembre ha traído consigo bajas temperaturas y todo tipo de precipitaciones. Y todo ello, de la mano de este complemento, que encontraréis en la web de Decathlon por un precio de tan solo 74,00 euros.