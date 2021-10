Decathlon tiene una chaqueta de mujer para esquí que se vende como churros a precio muy bajo

Se aproxima la temporada de frío, dejando del todo olvidado el verano y sus altas temperaturas. Una época, el otoño y el invierno, en la que muchos optan por refugiarse en casa, y que, para la gran mayoría, resulta algo pesada.

No obstante, es el momento que tanto esperaban los amantes del snowboard y del esquí, dos deportes que están en auge, y que tienen un gran número de aficionados, tanto hombres como mujeres. Y Decathlon sabe sacar partido de eso.

Porque, en todos sus establecimientos, ya resulta imposible encontrar rastro de artículos para la playa, y ahora todo está repleto de productos para combatir la bajada en los termómetros que se avecina.

Y, por supuesto, hay hueco para las tablas de snowboard, los esquíes, los anoraks, los forros polares, los calcetines gruesos… y una chaqueta de esquí para mujer que se viene vendiendo a una velocidad de vértigo, por múltiples motivos.

Chaqueta Wedze

Sin duda alguna, lo primero que llama la atención es ver su bajo precio, pues está tasada en apenas 14,99 euros.

Esto se debe a un descuento del 25% que Decathlon ha aplicado al precio original, que era de 19,99 euros. Además, está disponible en dos colores, el beige, y el color negro.

Eso si, éste último tiene un precio más elevado, pues cuesta 24,99. Pero sigue siendo una ganga, viendo todas las comodidades que ofrece, como la calidez y el confort.

Es impermeable, tiene un efecto perlante, es transpirable, aísla del frío y retiene el calor, tiene un eco diseño, pues el 78% de su material es reciclado, su ajuste elástico en los puños evita la entrada de nieve, tiene cuatro bolsillos…

No hay ninguna duda de que, en caso de necesitar una chaqueta de esquí para mujer, ésta que hay en Decathlon, y que es de marca Wedze, es una opción muy interesante. Teniendo en cuenta sus ventajas y su relación calidad-precio, es una muy buena compra.

Muy recomendada por los usuarios de Decathlon

Para los que necesiten opinión de terceros, antes de decidir si comprarla o no, con un 4,6 de valoración sobre un total de 5, los usuarios de la página web de Decathlon dejan en evidencia que es muy recomendable.