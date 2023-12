Las deportivas estrella de GUESS para este invierno ahora rebajadas en su página web

Este invierno, Guess presenta una oferta única para los amantes de la moda y el confort: sus deportivas de invierno con detalles de borreguito están ahora disponibles en la página web de la marca con un atractivo descuento del 35%. Estas zapatillas altas, confeccionadas en piel sintética, no solo destacan por su diseño moderno, sino que también ofrecen un toque acogedor gracias a la aplicación de pelo sintético y detalles de borreguito.

El diseño de estas deportivas destaca por su punta redonda y su cierre con cordones, brindando un ajuste seguro y cómodo. El logotipo 4G y la peonía de Guess impresa en la zapatilla añaden un toque distintivo y elegante. Además, la inscripción del logotipo en la parte frontal y lateral completa el estilo único de estas zapatillas de invierno.

Las zapatillas más cómodas para este invierno están rebajadas en Guess

La calidad de los materiales no pasa desapercibida: la pala está fabricada en 100% poliuretano, garantizando durabilidad y resistencia. La plantilla de piel y el forro interior de tejido proporcionan una sensación suave y confortable, mientras que la suela de goma ofrece tracción y estabilidad en diversas superficies.

Las zapatillas de borreguito de Guess. Foto: Guess

Estas deportivas de invierno no solo son una opción estilizada para enfrentar los días más fríos, sino que también son una oportunidad que no te puedes perder de aprovechar un descuento significativo. La combinación de moda y funcionalidad las convierte en un must-have para esta temporada, ofreciendo versatilidad para completar looks urbanos y casuales. Descubre el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad con las deportivas de invierno de Guess, ahora a un precio irresistible.

Si deseas aprovechar esta oferta exclusiva, visita la página web de Guess y elige tu par de deportivas de invierno con detalles de borreguito. No pierdas la oportunidad de añadir un toque de moda y calidez a tus outfits invernales con esta propuesta única de la marca. Además de su atractivo diseño y la comodidad que ofrecen, estas deportivas de invierno de Guess son versátiles y fáciles de combinar, convirtiéndose en el complemento perfecto para cualquier ocasión casual durante la temporada de frío.

Ya sea para un paseo invernal por la ciudad o para destacar en un encuentro informal con amigos, estas zapatillas proporcionan el equilibrio ideal entre estilo y funcionalidad. La oferta del 35% de descuento en la página web de Guess brinda a los amantes de la moda la oportunidad de adquirir estas deportivas de alta calidad a un precio aún más atractivo, haciendo que esta propuesta sea prácticamente irresistible para quienes buscan destacar con un calzado único y de tendencia ahora por tan solo 87,50 euros.